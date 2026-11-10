Sunrise, fatturato e utile operativo in calo

Risparmi grazie alla riduzione del personale

Parallelamente, Sunrise prosegue la propria strategia di contenimento dei costi. Il gruppo ha ridotto in particolare le spese esterne per servizi informatici e consulenze. Sul fronte occupazionale, entro l'estate sono stati eliminati 147 posti di lavoro, mentre lo scorso mese è stata annunciata la soppressione di ulteriori 358 impieghi. Complessivamente, la riorganizzazione comporta quindi il taglio di oltre 500 posti di lavoro.

Attraverso queste misure, Sunrise punta a ottenere risparmi annuali sui costi operativi e sugli investimenti pari a circa 70 milioni di franchi, prima delle spese legate al piano sociale. Le risorse liberate dovrebbero permettere di compensare l'aumento dei costi e finanziare reinvestimenti mirati. L'impatto completo delle riorganizzazioni sul flusso di cassa libero rettificato è atteso a partire dal 2028. Nonostante la flessione dei risultati, il gruppo ha leggermente superato le previsioni degli analisti: secondo il consenso raccolto da AWP, il mercato si attendeva un fatturato di 731 milioni e un EBITDAaL rettificato di 261 milioni di franchi.