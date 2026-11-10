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Sunrise, fatturato e utile operativo in calo

Nel terzo trimestre i ricavi scendono dell'1,2% a 732 milioni di franchi. Il gruppo conferma gli obiettivi annuali e punta a risparmiare 70 milioni all'anno.
Sunrise, fatturato e utile operativo in calo
Ti-Press / Pablo Gianinazzi
Fonte Awp Sda
di Redazione
Sunrise, fatturato e utile operativo in calo
Nel terzo trimestre i ricavi scendono dell'1,2% a 732 milioni di franchi. Il gruppo conferma gli obiettivi annuali e punta a risparmiare 70 milioni all'anno.

GLATTBRUGG - Sunrise registra un nuovo calo del fatturato e dell'utile operativo nel terzo trimestre del 2026, anche se la flessione risulta meno marcata. Il secondo maggiore operatore di telecomunicazioni della Svizzera ha tuttavia chiuso il periodo con un piccolo utile netto, tornando in territorio positivo rispetto all'anno precedente. La direzione ha inoltre confermato gli obiettivi finanziari per l'intero esercizio.

Tra luglio e settembre, il fatturato è diminuito dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi a 732 milioni di franchi. Secondo quanto comunicato martedì dall'azienda, a pesare sui ricavi è stata soprattutto la pressione nel settore della rete fissa, compensata solo parzialmente dagli aumenti di prezzo introdotti in agosto, dalle maggiori vendite di dispositivi e dalla crescita delle attività business e wholesale. L'utile operativo rettificato prima di ammortamenti e svalutazioni, al netto dei pagamenti di leasing (EBITDAaL), è sceso del 2% a 264,8 milioni di franchi. L'utile netto ha invece raggiunto 0,8 milioni, contro una perdita di 4,4 milioni registrata nello stesso trimestre dell'anno precedente.

Risparmi grazie alla riduzione del personale
Parallelamente, Sunrise prosegue la propria strategia di contenimento dei costi. Il gruppo ha ridotto in particolare le spese esterne per servizi informatici e consulenze. Sul fronte occupazionale, entro l'estate sono stati eliminati 147 posti di lavoro, mentre lo scorso mese è stata annunciata la soppressione di ulteriori 358 impieghi. Complessivamente, la riorganizzazione comporta quindi il taglio di oltre 500 posti di lavoro.

Attraverso queste misure, Sunrise punta a ottenere risparmi annuali sui costi operativi e sugli investimenti pari a circa 70 milioni di franchi, prima delle spese legate al piano sociale. Le risorse liberate dovrebbero permettere di compensare l'aumento dei costi e finanziare reinvestimenti mirati. L'impatto completo delle riorganizzazioni sul flusso di cassa libero rettificato è atteso a partire dal 2028. Nonostante la flessione dei risultati, il gruppo ha leggermente superato le previsioni degli analisti: secondo il consenso raccolto da AWP, il mercato si attendeva un fatturato di 731 milioni e un EBITDAaL rettificato di 261 milioni di franchi.

Previsioni confermate
La direzione mantiene invariati gli obiettivi per il 2026. Il fatturato dovrebbe rimanere «in gran parte stabile», mentre l'EBITDAaL è previsto attorno a un miliardo di franchi, sostanzialmente in linea con l'anno precedente. Sunrise intende inoltre contenere gli investimenti al di sotto del 15% del fatturato e raggiungere un free cash flow rettificato compreso tra 380 e 400 milioni di franchi. Se questi traguardi saranno raggiunti, la società prevede di aumentare il dividendo a 3,49 franchi per azione A e a 0,35 franchi per azione B.

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