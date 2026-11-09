Sempre più polarizzati
Le elezioni cantonali di questo 2026 confermano la tendenza. L'ultimo esempio, ieri, nell'elezione del parlamento friburghese
BERNA - Il 2026 ha portato a UDC e PS, partiti agli antipodi, notevoli guadagni nei parlamenti e nei governi cantonali. Così è stato anche ieri nell'elezione del Gran Consiglio friburghese (per l'esecutivo bisogna attendere il secondo turno in agenda il 29 novembre).
Dopo tentativi andati a vuoto in passato, esponenti dei democentristi sono riusciti anche a farsi eleggere nei governi di Grigioni e Basilea Campagna. Anche in Ticino il partito nazional conservatore è rientrato nella stanza dei bottoni con Piero Marchesi, non eletto ma quale subentrante all'inizio di ottobre del dimissionario Claudio Zali (Lega dei Ticinesi). Se considerata discendente del Partito agrario ticinese, l'UDC non era più presente in Consiglio di Stato da quasi un secolo (1927).
Parallelamente ai progressi di UDC e PS, i partiti del centro politico fanno segnare una perdita di consensi.
L'ascesa dei democentristi è particolarmente evidente nei Grigioni, dove sono stati conquistati dieci seggi in più e, con 35 deputati (su 120), il partito è diventato per la prima volta la forza politica più forte nel Gran Consiglio. A Glarona l'UDC ha rafforzato la propria posizione con 6 seggi supplementari, raggiungendo quota 24 su 60. Anche a Berna (+7), Obvaldo (+5) e ieri a Friburgo (+7) il partito ha registrato un aumento dei consensi. A Obvaldo è addirittura diventato il primo partito in parlamento, ma allo stesso tempo ha perso il proprio seggio in governo a favore del PLR.
Anche il PS ha registrato progressioni nel Gran Consiglio di diversi cantoni. A Berna ha conquistato quattro seggi in più, a Friburgo due. Nel 2025 ha fatto segnare un successo particolare a Neuchâtel, dove ha ottenuto sei seggi in più, il maggiore incremento dal 1953. Insieme ai Verdi è inoltre riuscito a riconquistare la maggioranza di sinistra nel Consiglio di Stato.
L'UDC è riuscita a rientrare in diversi governi cantonali. Nei Grigioni, grazie a Valérie Favre Accola, è tornata a far parte dell'esecutivo per la prima volta dopo 18 anni. Anche a Basilea-Campagna ha riconquistato un seggio con Matthias Liechti. A Glarona ha rafforzato la propria presenza nel governo.
Previsioni sotto il Cupolone
I risultati nelle varie elezioni cantonali confermano quindi la tendenza alla polarizzazione politica che emerge anche dal barometro elettorale della Società svizzera di radiotelevisione, condotto dall'istituto Sotomo quest'autunno e pubblicato in ottobre in vista delle elezioni federali dell'anno prossimo. Nell'ottobre del 2027, quando sarà rinnovato il Consiglio nazionale, UDC e PS dovrebbero quindi guadagnare terreno a scapito dei partiti di centro.
Dalle federali del 2023, i democentristi hanno guadagnato complessivamente 73 seggi nei parlamenti cantonali, mentre il partito della rosa ne ha ottenuti undici in più. I Verdi hanno perso 28 seggi, il PLR 26, il Centro 14 e i Verdi liberali 10.