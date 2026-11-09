Sempre più polarizzati

Parallelamente ai progressi di UDC e PS, i partiti del centro politico fanno segnare una perdita di consensi.

L'ascesa dei democentristi è particolarmente evidente nei Grigioni, dove sono stati conquistati dieci seggi in più e, con 35 deputati (su 120), il partito è diventato per la prima volta la forza politica più forte nel Gran Consiglio. A Glarona l'UDC ha rafforzato la propria posizione con 6 seggi supplementari, raggiungendo quota 24 su 60. Anche a Berna (+7), Obvaldo (+5) e ieri a Friburgo (+7) il partito ha registrato un aumento dei consensi. A Obvaldo è addirittura diventato il primo partito in parlamento, ma allo stesso tempo ha perso il proprio seggio in governo a favore del PLR.