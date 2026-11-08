«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Ticino Freeride riconosce che si tratta di raccomandazioni tecniche e che ogni opera ha vincoli specifici, «ma proprio per questo vorremmo conoscere le motivazioni che hanno portato a scegliere una larghezza così ridotta».

Il precedente di Maggia-Moghegno

Nel 2010, nell'ambito del progetto della passerella Maggia-Moghegno, il Municipio aveva proposto di portare la larghezza del passaggio dagli 80 centimetri esistenti a 1,50 metri, per migliorare comfort e sicurezza e facilitare l'incrocio tra pedoni e ciclisti: un dato che, sottolineano gli autori del post, «emerge dalla documentazione ufficiale del Comune di Maggia». Da qui la domanda: perché allora si riteneva opportuno allargare e oggi si progetta un metro, visto che «le e-bike sono sempre più diffuse e le esigenze della mobilità lenta sono cambiate notevolmente»?