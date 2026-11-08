«Colpire l’industria della difesa significa indebolire l’esercito»

LUGANO - La modifica della Legge sul materiale bellico, in votazione il prossimo 29 novembre, non comprometterebbe la neutralità svizzera. Al contrario, sarebbe necessaria per salvaguardare l'industria nazionale della difesa e garantire l'autonomia dell'esercito. È la posizione del consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi Lorenzo Quadri, che prende posizione a favore dell'allentamento delle regole sull'esportazione di armamenti.