Materiale bellico, c'è chi dice «NO»

Il movimento denuncia inoltre quello che definisce un «rigurgito guerrafondaio degli Stati europei», richiamando le manifestazioni dei giovani contro il riarmo e la guerra.

Da qui l'appello a partecipare al voto: «Nulla può cambiare con l'assenteismo». Per gli Amici della Costituzione, votare NO significa «fare passi avanti verso la pace». E concludono: «Non sono le armi a portare la pace, ma la diplomazia e la cooperazione tra i popoli per il bene comune».