Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano

Sabato 14 novembre, l’Hotel De La Paix ospita la grande finalissima di Miss Mamma Ticino 2026: eleganza, emozioni, spettacolo, danza e un importante messaggio contro la violenza domestica. Gran finale con un esclusivo VIP Party.
30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano
30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano
Miss Mamma 2026
Fonte red
elaborata da Redazione
30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano
Sabato 14 novembre, l’Hotel De La Paix ospita la grande finalissima di Miss Mamma Ticino 2026: eleganza, emozioni, spettacolo, danza e un importante messaggio contro la violenza domestica. Gran finale con un esclusivo VIP Party.

LUIGANO - Il conto alla rovescia è iniziato! Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 20:30, l’Hotel De La Paix di Lugano si trasformerà nel palcoscenico della grande finalissima di MISS MAMMA TICINO 2026. Una serata speciale, pensata per celebrare la femminilità, la personalità, il talento e la bellezza in tutte le sue sfumature, con 30 mamme pronte a mettersi in gioco e a conquistare il pubblico.

Saranno cinque le fasce in palio: Over 25, Over 35, Over 45, Portamento ed Eleganza. Cinque riconoscimenti che racconteranno altrettanti modi di interpretare la bellezza, valorizzando non soltanto l'immagine, ma anche il carisma, la sicurezza, la spontaneità e la personalità di ogni partecipante. «Ma MISS MAMMA TICINO non è soltanto una competizione. È soprattutto uno spettacolo ricco di contenuti, sorprese e momenti da ricordare» spiegano gli organizzatori.
Nel corso della serata non mancheranno coreografie, momenti di ballo, musica ed emozioni, in un programma pensato per coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine.

Tra i momenti più significativi ci sarà anche uno spazio dedicato a un tema di grande importanza sociale: la violenza domestica. Un monologo di Lidia Laudani, intenso e coinvolgente porterà sul palco una riflessione sul rispetto, sulla consapevolezza e sul diritto di ogni donna di vivere libera dalla paura. Un messaggio che si inserisce nel percorso di sensibilizzazione sostenuto dalla manifestazione a favore dell'Associazione Mai Più Sola, impegnata nell'aiuto alle donne vittime di violenza.

E quando si spegneranno le luci della competizione, la festa continuerà con un appuntamento davvero esclusivo: il VIP PARTY, riservato agli ospiti in possesso del relativo biglietto e contrassegnati dal braccialetto VIP. Un'occasione speciale per incontrare e festeggiare insieme tutte le mamme protagoniste della finalissima, condividendo l'atmosfera della serata anche dopo lo spettacolo. 30 protagoniste, cinque fasce, un grande spettacolo e tantissime emozioni: MISS MAMMA TICINO 2026 si prepara a vivere una finalissima indimenticabile nella splendida cornice dell'Hotel De La Paix di Lugano. Dress code elegante.

La prevendita è disponibile su biglietteria.ch.

L’INGRESSO È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A CHI È IN POSSESSO DI UN BIGLIETTO ACQUISTATO IN PREVENDITA. I posti sono limitati e non è previsto l’accesso senza biglietto.

Segui Miss Mamma Ticino anche su Instagram.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
luganomiss mamma ticino

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos
LIVE
CANTONE
1 gior
17
53

Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia
LIVE
CANTONE
1 gior
9
52

Sembrano 50 franchi, ma sono carta straccia

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
2 gior
27
50

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
2 gior
15
38

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
2 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta
LIVE
CANTONE
1 gior

«Papà si è tolto la vita»: il senso di colpa e le domande di chi resta

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
66
146

Svizzera arrestata dall'ICE a Dallas. «Trattata come una criminale»

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
2 gior
37

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»
LIVE
CANTONE
1 gior
10
48

La denuncia dell'infermiera psichiatrica: «Le mie cure funzionavano, ma...»

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa
LIVE
CONFINE
2 gior

Morto il turista svizzero investito a Lavena Ponte Tresa

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
4 gior
24

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
2 gior
6
79

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
84

Gli hacker dei frigoriferi sbarcano anche in Svizzera: macelleria costretta a chiudere

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi
LIVE
SVIZZERA
14 ore
13
55

L'onda blu fa crollare il prezzo della benzina. Si torna sotto i 2 franchi

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
2 gior
12

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
2 gior
35
171

È l'inizio della fine dell'era Trump

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
2 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
2 gior
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
2 gior
15
50

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero
LIVE
BERNA
2 gior
6
81

13 cavalli morti e 23 in fin di vita: tutta colpa di un albero

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
2 gior
6
20

«Antonelli era disperato»

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia
LIVE
BERNA
1 gior
11
88

Svizzera pronta a rimpatriare i richiedenti asilo in Italia

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
3 gior
24
143

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht
LIVE
ITALIA
23 ore
7
46

Manager seviziato e segregato dalla moglie scappa dallo yacht

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
42
177

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»
LIVE
NAZIONALE
1 gior
18
21

Embolo furioso, Yakin: «Siamo uomini abbastanza per parlare chiaro»

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»
LIVE
SVIZZERA
20 ore
28
65

Aumento dell'IVA, uno studio rivela: «A pagare di più saranno le famiglie con redditi bassi»

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
81

Troppo traffico tra Ticino e Italia: arriva un piano per cambiare le cose

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi
LIVE
NAZIONALE
1 gior
63
134

Albania e Kosovo meglio della Svizzera: voltafaccia Dalipi e Krasniqi

Sinner, il divorzio è cosa fatta
LIVE
TENNIS
23 ore
1
12

Sinner, il divorzio è cosa fatta

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti
LIVE
CANTONE
22 ore
27
54

Rivoluzione silenziosa in Ticino? Ecco chi sono gli Indipendenti

Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
1 gior
9
77

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
16
17

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
35
137

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita
LIVE
CHIASSO
1 gior

Cade dalla bicicletta, 32enne in pericolo di vita

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
2 gior
20

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa
LIVE
EUROPA
1 gior
19
43

Allarmi bomba a raffica, è caos nei cieli d'Europa

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)
LIVE
CANTONE
2 gior
8

Ci ha messo il cuore (nel vero senso del termine)

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio
LIVE
SAN BERNARDINO
1 gior
3
35

Si punta sulla luce: illuminazioni straordinarie per il cuore del villaggio

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail
LIVE
ITALIA
1 gior
6
42

«L'esplosione avverrà tra 60 minuti»: la minaccia in una mail

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata
LIVE
CANTONE
1 gior
1
24

Novembre tra pioggia e temperature miti: l'estate di San Martino sarà bagnata

Incidente sull'A2, code già da Manno
LIVE
LUGANO
2 gior
5
35

Incidente sull'A2, code già da Manno

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI
LIVE
MERCATI
1 gior
10
42

Wall Street affonda, è fuga dai titoli legati all'AI

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
1 gior
25
48

«Vicini a un accordo Russia-Ucraina»

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri
LIVE
GRANCIA
1 gior
2
8

Fumo dalla scala mobile al centro commerciale, arrivano i pompieri

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ecco dove nascerà il prossimo temporale
LIVE
CANTONE
2 ore
6
18

Ecco dove nascerà il prossimo temporale

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan
LIVE
CANTONE
2 ore
7

Un sogno lungo cinque anni prende forma, anche grazie ai fan

Cicerone, scansati: arriva Volabass
LIVE
CANTONE
2 ore
6

Cicerone, scansati: arriva Volabass

Occhio al flash, quella foto ti costa cara
LIVE
CANTONE
17 ore
11
34

Occhio al flash, quella foto ti costa cara

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano
LIVE
LUGANO
18 ore
81
187

Chiedono soldi ai passanti: ecco chi sono i mendicanti di Lugano

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio
LIVE
CANTONE
19 ore
35
62

Escort, il Ticino è da record. E Como c'entra parecchio

Tram-treno, il Tribunale federale respinge l'ultimo ricorso: via libera definitivo ai lavori
LIVE
LUGANO
19 ore
2
26

Tram-treno, il Tribunale federale respinge l'ultimo ricorso: via libera definitivo ai lavori

Travi incandescenti e in fiamme, i pompieri domano il rogo
LIVE
POSCHIAVO (GR)
20 ore
6

Travi incandescenti e in fiamme, i pompieri domano il rogo

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»
LIVE
LUGANO
20 ore
16
86

Droga e degrado vicino alle scuole: «Il problema si è spostato, non risolto»

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo
LIVE
CADENAZZO
22 ore
89
261

Arriva il quarto semaforo a Cadenazzo