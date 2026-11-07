30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano

Tra i momenti più significativi ci sarà anche uno spazio dedicato a un tema di grande importanza sociale: la violenza domestica. Un monologo di Lidia Laudani, intenso e coinvolgente porterà sul palco una riflessione sul rispetto, sulla consapevolezza e sul diritto di ogni donna di vivere libera dalla paura. Un messaggio che si inserisce nel percorso di sensibilizzazione sostenuto dalla manifestazione a favore dell'Associazione Mai Più Sola, impegnata nell'aiuto alle donne vittime di violenza.

E quando si spegneranno le luci della competizione, la festa continuerà con un appuntamento davvero esclusivo: il VIP PARTY, riservato agli ospiti in possesso del relativo biglietto e contrassegnati dal braccialetto VIP. Un'occasione speciale per incontrare e festeggiare insieme tutte le mamme protagoniste della finalissima, condividendo l'atmosfera della serata anche dopo lo spettacolo. 30 protagoniste, cinque fasce, un grande spettacolo e tantissime emozioni: MISS MAMMA TICINO 2026 si prepara a vivere una finalissima indimenticabile nella splendida cornice dell'Hotel De La Paix di Lugano. Dress code elegante.