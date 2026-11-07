30 mamme, cinque fasce e una notte tutta da vivere a Lugano
Sabato 14 novembre, l’Hotel De La Paix ospita la grande finalissima di Miss Mamma Ticino 2026: eleganza, emozioni, spettacolo, danza e un importante messaggio contro la violenza domestica. Gran finale con un esclusivo VIP Party.
LUIGANO - Il conto alla rovescia è iniziato! Sabato 14 novembre 2026, a partire dalle ore 20:30, l’Hotel De La Paix di Lugano si trasformerà nel palcoscenico della grande finalissima di MISS MAMMA TICINO 2026. Una serata speciale, pensata per celebrare la femminilità, la personalità, il talento e la bellezza in tutte le sue sfumature, con 30 mamme pronte a mettersi in gioco e a conquistare il pubblico.
Saranno cinque le fasce in palio: Over 25, Over 35, Over 45, Portamento ed Eleganza. Cinque riconoscimenti che racconteranno altrettanti modi di interpretare la bellezza, valorizzando non soltanto l'immagine, ma anche il carisma, la sicurezza, la spontaneità e la personalità di ogni partecipante. «Ma MISS MAMMA TICINO non è soltanto una competizione. È soprattutto uno spettacolo ricco di contenuti, sorprese e momenti da ricordare» spiegano gli organizzatori.
Nel corso della serata non mancheranno coreografie, momenti di ballo, musica ed emozioni, in un programma pensato per coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine.
Tra i momenti più significativi ci sarà anche uno spazio dedicato a un tema di grande importanza sociale: la violenza domestica. Un monologo di Lidia Laudani, intenso e coinvolgente porterà sul palco una riflessione sul rispetto, sulla consapevolezza e sul diritto di ogni donna di vivere libera dalla paura. Un messaggio che si inserisce nel percorso di sensibilizzazione sostenuto dalla manifestazione a favore dell'Associazione Mai Più Sola, impegnata nell'aiuto alle donne vittime di violenza.
E quando si spegneranno le luci della competizione, la festa continuerà con un appuntamento davvero esclusivo: il VIP PARTY, riservato agli ospiti in possesso del relativo biglietto e contrassegnati dal braccialetto VIP. Un'occasione speciale per incontrare e festeggiare insieme tutte le mamme protagoniste della finalissima, condividendo l'atmosfera della serata anche dopo lo spettacolo. 30 protagoniste, cinque fasce, un grande spettacolo e tantissime emozioni: MISS MAMMA TICINO 2026 si prepara a vivere una finalissima indimenticabile nella splendida cornice dell'Hotel De La Paix di Lugano. Dress code elegante.
La prevendita è disponibile su biglietteria.ch.
L’INGRESSO È RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A CHI È IN POSSESSO DI UN BIGLIETTO ACQUISTATO IN PREVENDITA. I posti sono limitati e non è previsto l’accesso senza biglietto.
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