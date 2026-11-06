Tram-treno, il Tribunale federale respinge l'ultimo ricorso: via libera definitivo ai lavori

Una richiesta che era già stata respinta il 25 giugno, quando il TF aveva negato la concessione dell'effetto sospensivo. Questo aveva consentito di proseguire con le attività preliminari, ufficialmente avviate il 29 ottobre a Manno, con una cerimonia e la posa dei primi muri. Con la sentenza del 16 ottobre viene ora respinto anche l'ultimo ricorso, facendo venir meno l'ultimo ostacolo giudiziario alla realizzazione della tappa prioritaria.



