Dalipi e forse Krasniqi: Svizzera ancora saccheggiata

I due centrocampisti, quello del Vaduz (5 reti e 9 assist in 12 partite di Super League) e quello del Grasshopper (2 gol e 2 assist in 12 match) sembrano infatti pronti a muoversi verso est. Il primo avrebbe già comunicato di non voler accettare la convocazione di Murat Yakin e di attendere, invece, quella di Albania o Kosovo. Il secondo, dal canto suo, non si è mostrato del tutto insensibile alla corte fattagli da Rolando Maran, selezionatore dell'Albania, mossosi fino a Zurigo, lo scorso weekend, per un incontro che in tanti definiscono "decisivo".