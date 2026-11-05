Dalipi e forse Krasniqi: Svizzera ancora saccheggiata
Altri due gioielli delle selezioni giovanili sembrano aver scelto di non rispondere alla chiamata della Nati
I centrocampisti di Vaduz e Grasshopper dovrebbero giocare per l'Albania o il Kosovo.
Altri due gioielli delle selezioni giovanili sembrano aver scelto di non rispondere alla chiamata della Nati
I centrocampisti di Vaduz e Grasshopper dovrebbero giocare per l'Albania o il Kosovo.
NAZIONALE - L'emorragia di talenti dalle selezioni giovanili svizzere sembra non aver mai fine. Alla lunga lista di giovani rossocrociati formatisi alle nostre latitudini ma poi, da grandi, partiti per altri lidi, si devono probabilmente aggiungere due nomi, quelli di Lutfi Dalipi e Samuel Krasniqi.
I due centrocampisti, quello del Vaduz (5 reti e 9 assist in 12 partite di Super League) e quello del Grasshopper (2 gol e 2 assist in 12 match) sembrano infatti pronti a muoversi verso est. Il primo avrebbe già comunicato di non voler accettare la convocazione di Murat Yakin e di attendere, invece, quella di Albania o Kosovo. Il secondo, dal canto suo, non si è mostrato del tutto insensibile alla corte fattagli da Rolando Maran, selezionatore dell'Albania, mossosi fino a Zurigo, lo scorso weekend, per un incontro che in tanti definiscono "decisivo".
❌🇨🇭DALIPI HAS TURNED DOWN SWITZERLAND! 🇦🇱🇽🇰 HE WANTS TO PLAY FOR KOSOVO OR ALBANIA – THAT IS WHAT HE PROMISED HIS GRANDFATHER. https://t.co/g3ZXXqH9WM— XI Scout 🇦🇱 (@FootballAlbXI) November 5, 2026