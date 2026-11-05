Convocazioni fatte
Definita la rosa dei giocatori per le ultime due fatiche di Nations League.
Definita la rosa dei giocatori per le ultime due fatiche di Nations League.
BERNA - Murat Yakin ha disegnato la rosa della Svizzera che, tra poco più di una settimana, completerà la sua fatica nel Gruppo A della League B di Nations League. Per il match contro la Slovenia, in programma il 13 novembre (ore 20.45) a Maribor, e per quello contro la Scozia, che si giocherà il 16 novembre (ore 20.45) a San Gallo, il selezionatore rossocrociato ha puntato sulla continuità, confermando quasi in toto il gruppo che nelle prime quattro partite della competizione ha garantito altrettanti successi.
Le novità, già scritte, riguardano il ritorno dei “reintegrati” Granit Xhaka e Breel Embolo, fuori per le note faccende legate alle certificazioni-Covid. Il 52enne tecnico ha poi chiamato i "nuovi" Silas Huber, 21 anni, portiere dello Zurigo, e Samuel Ballet, 25 anni, esterno offensivo dell'Amedspor. Non ci sono invece giocatori del Lugano, squadra che ha dominato la prima parte della Super League.
«Ci siamo messi in un'ottima posizione e vogliamo proseguire la nostra serie di vittorie. Per vincere queste partite, sarà nuovamente necessario che tutti dimostrino la massima concentrazione e un'incrollabile volontà di vincere nei prossimi giorni - ha dichiarato Murat Yakin - Vogliamo sfruttare quest'ultima occasione prima dell'inizio delle qualificazioni agli Europei per riunire il maggior numero possibile di giocatori in Nazionale e trarre insegnamenti da questo raduno».
Unser Kader für den Abschluss der Nations League 🔥⚽️ Notre sélection pour la phase finale de la Ligue des Nations La nostra selezione per la fase finale della Nations League #NationsLeague https://t.co/fVDIDkKxB9— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) November 5, 2026