Cerca e trova immobili
Segnalaci
NAZIONALE

Convocazioni fatte

Definita la rosa dei giocatori per le ultime due fatiche di Nations League.
Convocazioni fatte
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
Convocazioni fatte
Definita la rosa dei giocatori per le ultime due fatiche di Nations League.
CALCIO: Risultati e classifiche

BERNA - Murat Yakin ha disegnato la rosa della Svizzera che, tra poco più di una settimana, completerà la sua fatica nel Gruppo A della League B di Nations League. Per il match contro la Slovenia, in programma il 13 novembre (ore 20.45) a Maribor, e per quello contro la Scozia, che si giocherà il 16 novembre (ore 20.45) a San Gallo, il selezionatore rossocrociato ha puntato sulla continuità, confermando quasi in toto il gruppo che nelle prime quattro partite della competizione ha garantito altrettanti successi. 

Le novità, già scritte, riguardano il ritorno dei “reintegrati” Granit Xhaka e Breel Embolo, fuori per le note faccende legate alle certificazioni-Covid. Il 52enne tecnico ha poi chiamato i "nuovi" Silas Huber, 21 anni, portiere dello Zurigo, e Samuel Ballet, 25 anni, esterno offensivo dell'Amedspor. Non ci sono invece giocatori del Lugano, squadra che ha dominato la prima parte della Super League.

«Ci siamo messi in un'ottima posizione e vogliamo proseguire la nostra serie di vittorie. Per vincere queste partite, sarà nuovamente necessario che tutti dimostrino la massima concentrazione e un'incrollabile volontà di vincere nei prossimi giorni - ha dichiarato Murat Yakin - Vogliamo sfruttare quest'ultima occasione prima dell'inizio delle qualificazioni agli Europei per riunire il maggior numero possibile di giocatori in Nazionale e trarre insegnamenti da questo raduno».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
breel embologranit xhakamurat yakinnations leaguenazionalenazionale svizzerascoziasloveniasvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età
LIVE
FOCUS
2 gior
22

Pensionati felici: ecco il miglior Paese dove godersi la terza età

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno
LIVE
LOCARNO
2 gior
148
218

«Un escrem... incazz...». Il post del consigliere comunale suscita sdegno

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Notte di fuoco: e al mattino scattano le manette

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»
LIVE
BALERNA
2 gior
105
223

Scooter danneggiato dal richiedente l'asilo, il meccanico: «Lo riparo gratis»

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere
LIVE
CANTONE
20 ore
15
37

Chikungunya in Ticino, i quattro contagiati vivono nello stesso quartiere

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno
LIVE
CANTONE
2 gior

La mamma dice che il figlio non ha ucciso nessuno

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni
LIVE
CANTONE
1 gior
14
64

Febbre Chikungunya, quattro casi autoctoni

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo
LIVE
MUZZANO
1 gior
34
76

«Ci hanno rubato 15mila franchi di gioielli»: il video del furto lampo

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
23
141

Lo "tsunami blu" travolge Trump: «Abbiamo sconfitto Golia»

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2 gior
8

Shock in Spagna: morto dopo un intervento sconsiderato in campo

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»
LIVE
ITALIA
2 gior
21

Paolo Belli rompe il silenzio dopo la tragedia: «Ho deciso di tornare»

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo
LIVE
BELLINZONA
2 gior
29
63

Dopo la lite spunta la lama: grave un uomo

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande
LIVE
LOCARNO
18 ore
35

Moon&Stars porta altre due stelle sul palco di Piazza Grande

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo
LIVE
BELLINZONA
18 ore

Accoltellamento, "fuga" e ritrovamento: il video del fermo

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
45
178

Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)
LIVE
CANTONE
1 gior
6
78

TVsvizzera chiude i battenti (e taglia)

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita
LIVE
CANTONE
3 gior
44
142

Agenti, strade chiuse e più di mille delegati per una Lugano inedita

Una chiamata e perdi migliaia di franchi
LIVE
CANTONE
5 ore
16
29

Una chiamata e perdi migliaia di franchi

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro
LIVE
CONFINE
2 gior
19
41

Frontalieri, cambia la tassa sulla salute: quota fissa tra 30 e 150 euro

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1 gior
20

Morte per il pallone, moglie e figlia erano in tribuna

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
78

Lavorano fino a 51 ore a settimana: «È intollerabile»

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»
LIVE
LOCARNO
1 gior
67
112

«Sì, ho scritto un post di getto. Ero arrabbiato e ho usato parole volgari»

Clamoroso al California: forse si riapre
LIVE
BALERNA
1 gior
20
34

Clamoroso al California: forse si riapre

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro
LIVE
BREGAGLIA (GR)
1 gior
12
58

Proiettile in casa, attraversa due porte e si conficca nel muro

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)
LIVE
STATI UNITI
1 gior
8
68

Batosta per Trump: Camera e Senato ai democratici (e spunta Mr. Veto)

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7
52

«Erezioni più forti» con gli Honey Pack? Swissmedic avverte: «Fate attenzione»

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
9
65

Ha rischiato la paralisi, ha vinto tanto: Michelle Gisin si ritira

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome
LIVE
CANTONE
1 gior
12
28

Chikungunya: cosa c'è da sapere sul virus dallo strano nome

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli
LIVE
FRIBURGO
2 gior
6

A piedi in autostrada: 19enne travolta e uccisa da diversi veicoli

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»
LIVE
LUGANO
3 gior
9
118

«489 metri quadri di bosco da abbattere: è davvero necessario?»

È l'inizio della fine dell'era Trump
LIVE
STATI UNITI
15 ore
26
163

È l'inizio della fine dell'era Trump

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina
LIVE
LOCARNO
21 ore
11

Un gigante da 120 tonnellate è arrivato alla Morettina

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
41

Truffa da 58mila franchi sui voli Swiss ed Easyjet: il piano di una coppia francese

«Wüthrich non è mai stato convinto»
LIVE
HCAP
1 gior
28
36

«Wüthrich non è mai stato convinto»

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
42
176

Da Berna... un "regalo" a Roma, che ringrazia

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
2 gior
7
60

Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega
LIVE
BERNA
2 gior
19

Dischi in faccia e ossa rotte: partita dell'orrore in Seconda lega

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca
LIVE
SAVOSA
19 ore
1
14

Due tonnellate di zucche nostrane andate a ruba, tutti Fuori di Zucca

Serena è stata ritrovata
LIVE
CANTONE
2 gior
14
49

Serena è stata ritrovata

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»
LIVE
EUROPA
2 gior
18
59

Attacco ai frigoriferi dei supermercati: «Temperature a 50 gradi»

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa
LIVE
CANTONE
3 gior
37
114

La polizia cambia look: dopo 20 anni arriva la nuova divisa

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti
LIVE
MOTTO
2 gior
2
25

«Ticino indietro, ma non demordo»: Jonas si batte per far tornare i conti

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora
LIVE
BASILEA CITTÀ
1 gior
17

Giostra bloccata a 85 metri d'altezza: passeggeri sospesi nel vuoto per oltre un'ora

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
20 ore
33
132

Gobbi punge Berna: «Una disparità che lascia profonda amarezza»

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro
LIVE
CANTONE
1 gior
4
37

Elis Roselli, l'apprendista premiato sul Tamaro

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?
LIVE
MERCATI FINANZIARI
1 gior
17

Trump perde: tutti verso franco e yen. E cosa cambierà per i dazi?

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore
LIVE
ITALIA
1 gior
10
39

«Sei attratto dagli uomini o dalle donne?»: l'ex prete incalzato in diretta TV. Poi spunta il passato del conduttore

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
LIVE
NEPAL
2 gior

Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

ULTIME NOTIZIE SPORT
Fine di un'era: Ronaldo se ne va
LIVE
LISBONA
26 min

Fine di un'era: Ronaldo se ne va

Una formalità?
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
5 ore
5
9

Una formalità?

È un Como da sballo, nove gol al Lens!
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
13 ore
1
18

È un Como da sballo, nove gol al Lens!

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione
LIVE
NEW YORK
14 ore
14

Frivolezze e agopuntura: Lindsey Vonn si prepara all'operazione

Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo
LIVE
MTB
15 ore
2
9

Un finale di stagione da applausi per Filippo Colombo

Sconfitto a Parigi, Djokovic non ci sarà a Torino
LIVE
TENNIS
16 ore
12

Sconfitto a Parigi, Djokovic non ci sarà a Torino

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel
LIVE
SANTA CRUZ DE TENERIFE
18 ore
11
16

Le prime parole di Owono dopo l'intervento costato la vita a Jesús de Miguel

Leclerc diventa papà e... non partecipa al Gran Premio
LIVE
PRINCIPATO DI MONACO
19 ore
1
23

Leclerc diventa papà e... non partecipa al Gran Premio

«Turnover? Il Lugano sarà brillante»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
22 ore
3
15

«Turnover? Il Lugano sarà brillante»

«Antonelli era disperato»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
5
19

«Antonelli era disperato»