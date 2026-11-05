Convocazioni fatte

Le novità, già scritte, riguardano il ritorno dei “reintegrati” Granit Xhaka e Breel Embolo, fuori per le note faccende legate alle certificazioni-Covid. Il 52enne tecnico ha poi chiamato i "nuovi" Silas Huber, 21 anni, portiere dello Zurigo, e Samuel Ballet, 25 anni, esterno offensivo dell'Amedspor. Non ci sono invece giocatori del Lugano, squadra che ha dominato la prima parte della Super League.

«Ci siamo messi in un'ottima posizione e vogliamo proseguire la nostra serie di vittorie. Per vincere queste partite, sarà nuovamente necessario che tutti dimostrino la massima concentrazione e un'incrollabile volontà di vincere nei prossimi giorni - ha dichiarato Murat Yakin - Vogliamo sfruttare quest'ultima occasione prima dell'inizio delle qualificazioni agli Europei per riunire il maggior numero possibile di giocatori in Nazionale e trarre insegnamenti da questo raduno».