Autostrade a 80 km/h? «Le auto elettriche devono poter viaggiare a 120 all'ora»

Libera circolazione per le auto elettriche – finché c’è abbastanza elettricità

Ma perché imporre lo stesso limite anche alle auto elettriche, che non consumano benzina né diesel? È la domanda sollevata da diversi lettori di 20 Minuten e ora ripresa da Grossen. «Frenare le auto elettriche perché benzina e diesel scarseggiano sarebbe assurdo», afferma il presidente del PVL. Il politico ricorda quanto accaduto nel 2022, quando il Consiglio federale, di fronte al rischio di una penuria di elettricità, aveva proposto di limitare la circolazione dei veicoli elettrici ai soli spostamenti indispensabili. La misura era poi stata ritirata dopo la consultazione. Grossen precisa di non chiedere un divieto di circolazione per le auto a combustione. Riconosce inoltre che, qualora dovesse scarseggiare anche l'elettricità, il limite di 80 km/h dovrebbe valere per tutti.