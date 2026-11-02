Cresce (leggermente) il mercato auto
L'aumento delle immatricolazioni resta inferiore rispetto alla media europea, mentre cresce il peso delle auto elettriche
BERNA - A ottobre il mercato svizzero e del Liechtenstein delle auto nuove è cresciuto del 2,9% con 18'986 immatricolazioni. Da inizio anno la crescita è "solo" del 2,7%, con l'elettrico che avanza deciso, ha comunicato oggi Auto-Svizzera.
Le 18'986 nuove immatricolazioni di ottobre rappresentano un aumento del 2,9% su base annua (18'451). Tuttavia, il bilancio annuale rimane deludente: con 192'523 nuove auto immatricolate fino a fine ottobre, l'aumento del 2,7% è considerato fiacco.
Il mercato europeo complessivo si è infatti ripreso meglio, crescendo di circa il 6% da inizio anno (5,7% nei primi nove mesi), mentre la Svizzera resta indietro. La persistente debolezza del mercato pesa sul settore automobilistico e frena il rinnovo del parco veicoli. L'invecchiamento dei mezzi ha ripercussioni negative sulla sicurezza e sull'ambiente, viene messo in evidenza nella nota dell'associazione degli importatori. L'età media ha ormai raggiunto un nuovo record negativo di 11 anni.
La domanda di auto completamente elettriche (BEV) continua a evolvere favorevolmente. A ottobre, il numero di nuove auto elettriche messe in circolazione ammonta a 6'620 (anno precedente: 4'175). Da inizio anno, sono state immatricolate 52'084 auto 100% elettriche, con un aumento del 30,5% rispetto all'anno scorso (39'900). La quota dei veicoli BEV rappresenta ora il 27,1% di tutte le nuove immatricolazioni.
Secondo Auto-Svizzera, mentre l'Unione europea offre un significativo alleggerimento normativo alla sua industria automobilistica, la corrispondente flessibilizzazione si fa ancora attendere in Svizzera. Secondo Thomas Rücker, direttore dell'organizzazione, «Non deve quindi sorprendere che il divario tra la ripresa nei paesi europei e la stagnazione in Svizzera si allarghi continuamente».