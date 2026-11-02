Cresce (leggermente) il mercato auto

Il mercato europeo complessivo si è infatti ripreso meglio, crescendo di circa il 6% da inizio anno (5,7% nei primi nove mesi), mentre la Svizzera resta indietro. La persistente debolezza del mercato pesa sul settore automobilistico e frena il rinnovo del parco veicoli. L'invecchiamento dei mezzi ha ripercussioni negative sulla sicurezza e sull'ambiente, viene messo in evidenza nella nota dell'associazione degli importatori. L'età media ha ormai raggiunto un nuovo record negativo di 11 anni.

La domanda di auto completamente elettriche (BEV) continua a evolvere favorevolmente. A ottobre, il numero di nuove auto elettriche messe in circolazione ammonta a 6'620 (anno precedente: 4'175). Da inizio anno, sono state immatricolate 52'084 auto 100% elettriche, con un aumento del 30,5% rispetto all'anno scorso (39'900). La quota dei veicoli BEV rappresenta ora il 27,1% di tutte le nuove immatricolazioni.