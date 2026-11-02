Due feriti dopo la festa di Halloween

Secondo quanto riportato oggi dal portale online "suedostschweiz.ch", alla festa privata di sabato sera si sono presentati senza invito circa 30-40 giovani provenienti dalla Valle del Reno grigionese, nei dintorni di Coira. «Il gruppo si è comportato in modo aggressivo, ha provocato e dato origine a litigi», ha dichiarato al portale Anita Senti, portavoce della Polizia cantonale. I giovani erano venuti a conoscenza dell'evento attraverso i social media. Gli organizzatori hanno quindi allertato le forze dell'ordine, che hanno provveduto a interrompere la festa.