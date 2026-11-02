Due feriti dopo la festa di Halloween
Un gruppo di giovani ha provocato alcune risse prima di fare ritorno a casa.
DAVOS - Sabato sera la Polizia cantonale dei Grigioni ha interrotto una festa privata di Halloween a Davos (GR). Un gruppo di giovani non invitati, che aveva già creato disordini durante la festa, ha provocato alcune risse prima di fare ritorno a casa. Due persone sono rimaste ferite e hanno dovuto essere trasportate in ospedale.
Secondo quanto riportato oggi dal portale online "suedostschweiz.ch", alla festa privata di sabato sera si sono presentati senza invito circa 30-40 giovani provenienti dalla Valle del Reno grigionese, nei dintorni di Coira. «Il gruppo si è comportato in modo aggressivo, ha provocato e dato origine a litigi», ha dichiarato al portale Anita Senti, portavoce della Polizia cantonale. I giovani erano venuti a conoscenza dell'evento attraverso i social media. Gli organizzatori hanno quindi allertato le forze dell'ordine, che hanno provveduto a interrompere la festa.
In seguito, il gruppo intendeva raggiungere Klosters con l'autobus notturno da Davos Platz e proseguire da lì in treno con la Ferrovia retica fino a Landquart. Prima della partenza, tuttavia, sono scoppiate alcune risse, anch'esse provocate dai giovani. Due persone sono state ferite e sono state trasportate all'ospedale di Davos.
Le forze dell'ordine hanno confermato l'accaduto a Keystone-ATS. Alla Polizia cantonale sono state presentate due denunce per vie di fatto. Non sono stati effettuati arresti.