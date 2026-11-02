Manosfera e mascolinità tossica: se ne parla a Berna

L'evento riunisce specialisti, operatori sul campo e rappresentanti di Confederazione, Cantoni e Comuni attivi nei settori di educazione, sicurezza, sanità e affari sociali. L'obiettivo dell'incontro è creare una solida base di conoscenze condivisa e sviluppare una rete di competenze nazionale per comprendere e contrastare le dinamiche della violenza e della radicalizzazione ideologica maschile, online e offline.