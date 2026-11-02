Cresce l'ondata di auto cinesi in Svizzera

Tra i primi ad arrivare in Svizzera, Aiways è fallita, dopo aver venduto un centinaio di veicoli, secondo l'Unione svizzera dei professionisti dell'automobile (UPSA). Sebbene la scomparsa di un marchio non sia una novità, «la dinamica fulminea» in atto è invece nuova e potrebbe portare a un processo di consolidamento che si protrarrà per diversi anni, osserva il direttore Christian Wyssmann.

Forte crescita

Il processo di consolidamento potrebbe presto dover fare i conti con nuovi attori. Chery dovrebbe infatti lanciare i marchi Omoda e Jaecoo, seguiti da iCaur e Lepas. È poi atteso l'arrivo di Great Wall con i suoi marchi Haval, Ora e Wey. Meglio nota soprattutto per i suoi telefoni cellulari, Xiaomi ha dal canto suo annunciato la commercializzazione dei suoi due modelli di auto elettriche in Europa il prossimo anno, a partire dalla Germania. Anche Geely, questa volta con il proprio marchio, potrebbe presto posizionarsi sulla griglia di partenza.