Svizzera
Crans-Montana, Jacques Moretti di nuovo interrogato a Sion
L'indagato per il rogo del Constellation è arrivato a bordo di un furgone cellulare, evitando telecamere e familiari delle vittime.
AFP (archivio)
Fonte Ats
Crans-Montana, Jacques Moretti di nuovo interrogato a Sion
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Crans-Montana, Jacques Moretti di nuovo interrogato a Sion
L'indagato per il rogo del Constellation è arrivato a bordo di un furgone cellulare, evitando telecamere e familiari delle vittime.
Crans-Montana, Jacques Moretti di nuovo interrogato a Sion
L'indagato per il rogo del Constellation è arrivato a bordo di un furgone cellulare, evitando telecamere e familiari delle vittime.
CRANS-MONTANA - Si è aperto stamane, a Sion, un nuovo interrogatorio per Jacques Moretti, indagato per di capodanno a Crans-Montana. L'uomo è arrivato al campus Energypolis a bordo di un furgone cellulare, evitando le telecamere e i familiari delle vittime.
L'udienza avrebbe dovuto svolgersi sotto forma di confronto tra i coniugi Moretti. Tuttavia, lunedì scorso, il pool di procuratrici ha deciso di non convocare Jessica Moretti a causa di uno «stato di fragilità psichica particolarmente grave».
Da metà agosto, Jacques Moretti si trova in detenzione preventiva con l'accusa di violenze domestiche nei confronti della moglie.
All'interrogatorio di oggi, Moretti è assistito dal suo difensore, l'avvocato Patrick Michod.
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