Uno sparo durante una lite, scattano le ricerche
Dopo il presunto sparo, un uomo sarebbe stato visto con una ferita al naso. Non è ancora chiaro se i due episodi siano collegati.
NEUHAUSEN AM RHEINFALL - Una lite tra quattro uomini, una pistola estratta e uno sparo. È quanto segnalato alla polizia sciaffusana nel pomeriggio di sabato a Neuhausen am Rheinfall.
Secondo le testimonianze raccolte, poco dopo le 14 alcuni passanti hanno assistito a un alterco durante il quale uno dei coinvolti avrebbe estratto un'arma da fuoco e premuto il grilletto. Subito dopo, uno degli uomini presenti si sarebbe portato le mani al volto.
Poco più tardi, un'altra persona ha riferito di aver visto un individuo con una ferita al naso nella zona. Non è ancora chiaro se la lesione sia collegata al presunto sparo.
Ricevuta la segnalazione, la polizia sciaffusana ha immediatamente avviato le ricerche dei coinvolti. La dinamica dell'episodio resta ancora da chiarire.