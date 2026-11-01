Relazione tra giudici e fuga di notizie: il Tribunale federale passa alle vie legali contro ignoti

Il TF ha così confermato una notizia pubblicata dalla "SonntagsZeitung": secondo l'edizione odierna del domenicale, alla testata sarebbe stato vietato di pubblicare le proprie indagini relative alla relazione sentimentale tra i giudici federali Beatrice van de Graaf e Yves Donzallaz prima del 5 novembre. La decisione è stata motivata con il fatto che, in caso contrario, sarebbe stata compromessa l'affidabilità dell'istituzione e dei giudici coinvolti.

Stando al Tribunale federale, si tratta di informazioni interne relative a una procedura di revisione che sarà trattata giovedì prossimo in un'udienza pubblica a Losanna. Le informazioni relative al procedimento in corso sono soggette al segreto d'ufficio. A causa della divulgazione di informazioni al giornalista, il Tribunale federale ha pertanto presentato una denuncia penale contro ignoti.