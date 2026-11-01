Parapendista urta una fune e si ferisce gravemente

In una nota odierna, la polizia cantonale ha precisato che il parapendista stava scendendo poco dopo le 16.00 dall'Haldi in direzione del centro del paese di Schattdorf. Per ragioni ancora da chiarire, è andato a cozzare con il suo parapendio contro la fune durante la fase di atterraggio. La Rega ha trasportato il ferito in ospedale, viene precisato.

Diverse persone hanno assistito all'incidente e hanno prestato le prime cure allo sventurato fino all'arrivo dei soccorritori. La polizia cantonale urana sta chiarendo le circostanze esatte dell'incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, competente per le indagini sugli incidenti aerei.