Parapendista urta una fune e si ferisce gravemente
L'uomo è stato soccorso dai presenti e trasportato in ospedale dalla Rega.
SCHATTDORF - Un parapendista di 63 anni ha riportato gravi ferite in un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Schattdorf (UR). Durante la manovra di atterraggio, l'uomo ha urtato una fune della funivia che dalla località urana (486 metri) porta all'Haldi (1'080 metri) ed è quindi precipitato su un prato.
In una nota odierna, la polizia cantonale ha precisato che il parapendista stava scendendo poco dopo le 16.00 dall'Haldi in direzione del centro del paese di Schattdorf. Per ragioni ancora da chiarire, è andato a cozzare con il suo parapendio contro la fune durante la fase di atterraggio. La Rega ha trasportato il ferito in ospedale, viene precisato.
Diverse persone hanno assistito all'incidente e hanno prestato le prime cure allo sventurato fino all'arrivo dei soccorritori. La polizia cantonale urana sta chiarendo le circostanze esatte dell'incidente sotto la direzione del Ministero pubblico della Confederazione, competente per le indagini sugli incidenti aerei.