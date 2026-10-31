Gli hacker prendono di mira le scuole

A venir copiati sono stati i cognomi, i nomi e gli indirizzi e-mail scolastici, nonché il contenuto delle richieste di assistenza, scrivono oggi le autorità vodesi in un comunicato. Le parole chiave non erano memorizzate sulla piattaforma attaccata e non sono stati rubati nemmeno i dati scolastici come i voti o i fascicoli degli alunni.