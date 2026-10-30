Incidenti e procedure automatizzate: i treni svizzeri sono davvero immuni dai rischi?

Le criticità in caso di guasto

Il sindacato svizzero dei macchinisti e aspiranti (VSLF) considera il sistema ferroviario elvetico «sicuro e stabile», ma individua alcuni rischi nelle situazioni di perturbazione. In questi frangenti il personale è sottoposto a maggiori pressioni e deve gestire numerose prescrizioni.

Il presidente Raoul Fassbind critica soprattutto la complessità delle procedure in caso di malfunzionamento dell'ETCS. In una situazione critica, persino individuare la lista di controllo corretta può diventare un problema. «Possono così verificarsi incomprensioni o azioni errate», osserva, lamentando anche la scarsità di esercitazioni pratiche.

L'UFT: «Le disposizioni attuali sono sufficienti»

Un altro momento delicato si presenta quando, dopo un guasto, deve essere azzerata la segnalazione di occupazione di una sezione ferroviaria. Il sistema non può più garantire autonomamente che il binario sia libero. Per la VSLF, una soluzione sarebbe far precedere il traffico successivo da un treno che percorra la tratta a vista, verificandone le condizioni.

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) riconosce la complessità dei sistemi, ma ritiene sufficienti le disposizioni attuali. La formazione e l'aggiornamento del personale spettano alle imprese ferroviarie, mentre l'Ufficio vigila sulla sicurezza attraverso controlli a campione e verifiche basate sui rischi.