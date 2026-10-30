Pubblicità politica in radio e TV, si apre alle emittenti private

Con 6 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astensioni, la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (KVF-S) ha dato il proprio sostegno a un'iniziativa parlamentare di Thomas Matter (UDC/ZH). Lo hanno comunicato venerdì i Servizi del Parlamento. La commissione, che in precedenza si era opposta all'iniziativa, ha dunque cambiato orientamento. La commissione omologa del Consiglio nazionale potrà ora elaborare una proposta concreta.