Verso il divieto dei simboli nazionalsocialisti

I simboli nazisti rappresentano un’ideologia che disprezza la vita umana ed è contraria ai valori fondamentali di una società democratica e liberale, stando al Consiglio federale. Il Codice penale consente attualmente di punire chiunque utilizzi a fini di propaganda un simbolo nazista, razzista, estremista o che inciti alla violenza. Una persona che esibisca un tale simbolo senza intento propagandistico non rischia invece alcuna sanzione.

Il Consiglio federale intende colmare questa lacuna e vietare l’uso pubblico di simboli palesemente nazisti, come la svastica o il saluto hitleriano.