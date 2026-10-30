Grigioni, revocato l'abbattimento del branco di lupi Giarsinom

Le analisi genetiche hanno però cambiato il quadro della situazione. Secondo l'Ufficio cantonale, gli autori degli attacchi «con elevata probabilità» non appartengono al branco della Bassa Engadina. «Sulla base di queste nuove conoscenze, la decisione relativa all'abbattimento del branco Giarsinom è stata revocata», si legge nella comunicazione. Le autorità hanno tuttavia disposto l'abbattimento di un singolo lupo.

Eliminare 62 lupi fino a fine gennaio

Nell'ambito della regolazione preventiva della popolazione di lupi, in corso dall'inizio di settembre fino alla fine di gennaio 2027, il Cantone dei Grigioni prevede di abbattere complessivamente 62 esemplari. Lo ha spiegato a Keystone-ATS Arno Puorger, responsabile dei grandi predatori dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca. A fine settembre i lupi abbattuti erano 17.