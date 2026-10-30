Grigioni, revocato l'abbattimento del branco di lupi Giarsinom
Le analisi genetiche scagionano il branco della Bassa Engadina. Il Cantone dispone l'abbattimento di un singolo lupo.
ZERNEZ - Il branco di lupi Giarsinom, che vive tra Zernez e Scuol, in Bassa Engadina, non sarà abbattuto. Il Cantone dei Grigioni ha revocato la decisione di eliminare completamente il branco dopo che le analisi genetiche effettuate sugli animali predati hanno escluso il suo coinvolgimento negli attacchi.
La revoca è stata comunicata ieri sul sito dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca. La decisione di abbattere il branco era stata presa a inizio ottobre, dopo che in due occasioni alcune pecore erano state sbranate nonostante le misure di protezione adottate per il gregge.
Le analisi genetiche hanno però cambiato il quadro della situazione. Secondo l'Ufficio cantonale, gli autori degli attacchi «con elevata probabilità» non appartengono al branco della Bassa Engadina. «Sulla base di queste nuove conoscenze, la decisione relativa all'abbattimento del branco Giarsinom è stata revocata», si legge nella comunicazione. Le autorità hanno tuttavia disposto l'abbattimento di un singolo lupo.
Eliminare 62 lupi fino a fine gennaio
Nell'ambito della regolazione preventiva della popolazione di lupi, in corso dall'inizio di settembre fino alla fine di gennaio 2027, il Cantone dei Grigioni prevede di abbattere complessivamente 62 esemplari. Lo ha spiegato a Keystone-ATS Arno Puorger, responsabile dei grandi predatori dell'Ufficio grigionese per la caccia e la pesca. A fine settembre i lupi abbattuti erano 17.
Secondo il rapporto sui grandi predatori pubblicato questa settimana, nei Grigioni vivono attualmente 19 branchi di lupi, cinque dei quali si trovano nelle zone di confine con il Canton San Gallo, l'Austria e l'Italia. Si tratta del numero più elevato mai registrato nel Cantone, come confermato dallo stesso Puorger.