«Trasporta alcol?» Risponde sì e l'Uber la lascia a piedi

Un «sì» e la corsa finisce

È stato il tintinnio delle due bottiglie di vino, che urtandosi l'una contro l'altra all'interno della borsa, ha attirato l'attenzione dell'autista. Insospettito dal rumore, l'uomo ha chiesto alla passeggera: «Trasporta alcol?».

È bastato un «si» per far precipitare la situazione. Il conducente si è infatti rifiutato di proseguire e l'ha invitata a scendere dal veicolo. Nessuna spiegazione, nessuna possibilità di continuare il viaggio.