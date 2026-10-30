False multe ai parcheggiatori: due uomini a processo per estorsione

Tra gennaio e maggio 2022, secondo l’accusa, i due avrebbero inviato circa 700 richieste di pagamento per presunte infrazioni. I moduli, denominati «notifica di contravvenzione» o «violazione delle regole di parcheggio», sarebbero stati realizzati in modo da sembrare avvisi ufficiali della polizia. Anche il nome della società avrebbe contribuito a creare l’impressione che i controlli fossero effettuati su incarico delle autorità.

Indennità fino a 90 franchi

In caso di mancato pagamento, i destinatari sarebbero stati minacciati dell’avvio di un procedimento penale. Circa la metà degli automobilisti avrebbe quindi versato un’indennità per le spese, compresa tra 70 e 90 franchi. In cinque mesi, la società avrebbe generato un fatturato superiore a 36’000 franchi.