Guerra in Sudan, raccolti 5 milioni di franchi per le vittime
Grande partecipazione alla giornata nazionale di solidarietà della Catena della Solidarietà. Parmelin: «Con il nostro aiuto possiamo salvare vite».
ZURIGO - Circa 5 milioni di franchi raccolti in una sola giornata per aiutare la popolazione colpita dalla guerra in Sudan. È il risultato della giornata nazionale di solidarietà organizzata giovedì dalla Catena della Solidarietà (Glückskette). Le donazioni sono state raccolte dalle 7 alle 23, attraverso diversi canali.
Un risultato definito «notevole» dal conduttore radiofonico Jean-Marc Richard, intervenuto in diretta durante la trasmissione «Forum» della radiotelevisione svizzera romanda RTS. Secondo Richard, nelle campagne di questo tipo è raro raggiungere una somma simile.
Ad aprire la giornata di solidarietà era stato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite al mattino di Radio SRF 1. «Non possiamo porre fine a questa guerra con una donazione», ha dichiarato. «Ma possiamo, con il nostro aiuto, salvare vite, alleviare la fame e ridare una prospettiva alle persone».
Il Sudan, dopo oltre tre anni di guerra, sta attraversando una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Come sottolineato dalla Catena della Solidarietà in un comunicato, più di un quarto della popolazione è stato costretto a fuggire dalla violenza. A peggiorare ulteriormente la situazione contribuisce la siccità diffusa, legata al fenomeno meteorologico El Niño. Quasi 20 milioni di persone soffrono la fame e necessitano urgentemente di assistenza.
Nel frattempo, le organizzazioni umanitarie dispongono di risorse sempre più limitate per rispondere ai bisogni della popolazione. Attraverso questa raccolta fondi, la Catena della Solidarietà intende rafforzare i progetti di assistenza portati avanti dalle proprie organizzazioni partner attive in Sudan.
Le donazioni sono state raccolte telefonicamente, tramite il numero 0800 87 07 07, online sul sito www.glueckskette.ch e presso gli uffici postali con la dicitura "Not im Sudan". La fondazione precisa che è ancora possibile contribuire attraverso il sito internet oppure direttamente agli sportelli postali.