Guerra in Sudan, raccolti 5 milioni di franchi per le vittime

Ad aprire la giornata di solidarietà era stato il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ospite al mattino di Radio SRF 1. «Non possiamo porre fine a questa guerra con una donazione», ha dichiarato. «Ma possiamo, con il nostro aiuto, salvare vite, alleviare la fame e ridare una prospettiva alle persone».

Il Sudan, dopo oltre tre anni di guerra, sta attraversando una delle crisi umanitarie più gravi al mondo. Come sottolineato dalla Catena della Solidarietà in un comunicato, più di un quarto della popolazione è stato costretto a fuggire dalla violenza. A peggiorare ulteriormente la situazione contribuisce la siccità diffusa, legata al fenomeno meteorologico El Niño. Quasi 20 milioni di persone soffrono la fame e necessitano urgentemente di assistenza.