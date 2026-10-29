Rimpatrio per Ebola: chi paga il conto?
L'alto costo del rimpatrio medico solleva interrogativi su assicurazioni, responsabilità e gestione delle spese.
BERNA - Una cittadina svizzera infettata dal virus Ebola è stata riportata in Svizzera all'inizio della settimana dalla Nigeria con un grande dispiegamento di mezzi. Un'operazione di rimpatrio di questo tipo comporta costi elevati. Ma a quanto ammontano esattamente questi costi? E chi li sostiene?
I costi esatti della rimpatriata non sono noti. La Rega scrive sul proprio sito internet che un rimpatrio con il jet ambulanza dalla Thailandia può costare più di 100'000 franchi. Per un trasporto dalla Spagna indica circa 30'000 franchi. L'impegno supplementare per l'isolamento della paziente affetta da Ebola e la successiva decontaminazione dell'aereo dovrebbe aver ulteriormente aumentato i costi.
Anche la risposta alla domanda su chi debba farsene carico è complessa. L'Ufficio federale della sanità pubblica (BAG) comunica su richiesta dell'agenzia di stampa Keystone-SDA che la copertura dei costi avviene secondo un ordine di priorità a tre livelli:
In primo luogo intervengono le assicurazioni delle persone interessate. L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non copre di principio tali rimpatri medici dall'estero, riferisce l'associazione delle casse malati prio.swiss su richiesta di Keystone-SDA. Le assicurazioni complementari o di viaggio possono invece coprire i costi.
Se anche questa possibilità non sussiste, secondo il BAG il datore di lavoro verifica se, nell'ambito del proprio dovere di assistenza, una partecipazione a tali costi sia giustificata.