Doccia calda o fredda? Uno studio pone fine a ogni dubbio

Rispetto a un gruppo di controllo, che ha continuato a fare la doccia come di consueto, chi ha fatto quella fredda si è sentito malato in media il 26% in meno di giorni. Le assenze dal lavoro sono state addirittura inferiori del 31% rispetto a chi faceva la doccia calda.

Dimostrato effetto d'abitudine

L'esperimento faceva parte di una tesi di dottorato in cui la psicologa Lena Glaser, dell'Università di Basilea, ha studiato come motivare le persone ad adottare comportamenti più rispettosi dell'ambiente. In particolare, ha approfondito la questione se le persone siano più disposte a cambiare comportamento quando questo è facilmente integrabile nella vita quotidiana e comporta un beneficio personale.