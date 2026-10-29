Doccia calda o fredda? Uno studio pone fine a ogni dubbio
Un'analisi evidenzia come una delle due possa effettivamente migliorare la salute e riduca le assenze dal lavoro.
Un'analisi evidenzia come una delle due possa effettivamente migliorare la salute e riduca le assenze dal lavoro.
BASILEA - Chi fa la doccia fredda si assenta meno spesso dal lavoro. È questa la conclusione di uno studio dell'Università di Basilea, secondo il quale una doccia fredda al giorno riduce di oltre il 30% i giorni di assenza per malattia.
Per dodici settimane, oltre 700 partecipanti allo studio di età compresa tra i 18 e i 65 anni hanno dovuto fare la doccia più fredda possibile, ha indicato oggi in una nota l'ateneo basilese. I requisiti per partecipare erano essere in buona salute e non aver già fatto regolarmente la doccia fredda in precedenza.
Rispetto a un gruppo di controllo, che ha continuato a fare la doccia come di consueto, chi ha fatto quella fredda si è sentito malato in media il 26% in meno di giorni. Le assenze dal lavoro sono state addirittura inferiori del 31% rispetto a chi faceva la doccia calda.
Dimostrato effetto d'abitudine
L'esperimento faceva parte di una tesi di dottorato in cui la psicologa Lena Glaser, dell'Università di Basilea, ha studiato come motivare le persone ad adottare comportamenti più rispettosi dell'ambiente. In particolare, ha approfondito la questione se le persone siano più disposte a cambiare comportamento quando questo è facilmente integrabile nella vita quotidiana e comporta un beneficio personale.
Quale esempio ha scelto la doccia fredda. Sebbene all'inizio risulti sgradevole, può essere integrata nella routine quotidiana senza grandi sforzi, ha spiegato Glaser. Inoltre, consente di risparmiare energia e costi.
Un numero particolarmente elevato di partecipanti ha abbandonato l'esperimento nelle prime due settimane. Successivamente, il numero di abbandoni è diminuito. «Sembra quindi esserci un effetto dell'abitudine», ha dichiarato Glaser, citata nel comunicato.
Nel corso dello studio, i partecipanti rimasti hanno riferito di un benessere fisico e psichico in costante miglioramento. Come ricompensa immediata hanno indicato il fatto di sentirsi più vigili e rinvigoriti dopo la doccia. Anche l'orgoglio di aver superato se stessi li ha motivati.
Non è tuttavia dato di sapere se i partecipanti abbiano continuato a fare docce fredde al termine delle dodici settimane.