Relazione tra due giudici federali, il Tribunale federale chiamato a decidere
La massima corte svizzera si esprimerà per la prima volta in un’udienza pubblica sul possibile conflitto d’interessi legato al legame sentimentale tra due magistrati.
La massima corte svizzera si esprimerà per la prima volta in un’udienza pubblica sul possibile conflitto d’interessi legato al legame sentimentale tra due magistrati.
LOSANNA - In merito alla vicenda riguardante la relazione amorosa tra due giudici federali si dovrebbe giungere a una prima decisione di principio sul merito. Il Tribunale federale (TF) terrà la prossima settimana un'udienza pubblica al riguardo.
La massima corte elvetica si pronuncerà per la prima volta nel merito su un ricorso di revisione nella vicenda riguardante la "liaison" tra i magistrati Yves Donzallaz (senza partito) e Beatrice van de Graaf (UDC). Giovedì prossimo, 5 novembre, il tribunale terrà un'udienza pubblica con le parti e una deliberazione pubblica, come comunicato oggi.
Il procedimento pilota riguarda una decisione del 29 maggio 2026. All'epoca il TF, con la partecipazione della giudice van de Graaf, aveva respinto il ricorso di un cittadino. Quest'ultimo chiede ora l'annullamento: van de Graaf non avrebbe dovuto partecipare ai lavori a causa del legame sentimentale col collega.
A partire dalle ore 10.00 le parti avranno la possibilità di esporre le proprie argomentazioni, mentre dalle ore 15.00 è prevista la deliberazione sulla sentenza con relativa pronuncia. Un'udienza pubblica con deliberazione sulla sentenza è alquanto insolita nei casi di ricorso in revisione. Di norma, tali questioni vengono decise a porte chiuse, esclusivamente per via scritta.
La decisione potrebbe fungere da "bussola" per circa una dozzina di altre richieste di revisione presentate dopo che la relazione è diventata di dominio pubblico in seguito a un articolo pubblicato sul settimanale Weltwoche. A metà ottobre, la massima corte non aveva ammesso una prima richiesta di revisione per motivi formali, poiché era stato superato un termine. Ora il TF esamina per la prima volta nel merito la questione se tra i due giudici sussistesse una "convivenza stabile" giuridicamente inammissibile, ciò che comporterebbe un conflitto di interessi.
Il chiarimento cade in una fase delicata: a causa della vicenda resa pubblica in primavera, il Parlamento aveva rinviato le elezioni per il rinnovo totale della corte di Losanna alla sessione invernale. Entrambi i giudici si ricandidano.