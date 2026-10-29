Relazione tra due giudici federali, il Tribunale federale chiamato a decidere

Il procedimento pilota riguarda una decisione del 29 maggio 2026. All'epoca il TF, con la partecipazione della giudice van de Graaf, aveva respinto il ricorso di un cittadino. Quest'ultimo chiede ora l'annullamento: van de Graaf non avrebbe dovuto partecipare ai lavori a causa del legame sentimentale col collega.

A partire dalle ore 10.00 le parti avranno la possibilità di esporre le proprie argomentazioni, mentre dalle ore 15.00 è prevista la deliberazione sulla sentenza con relativa pronuncia. Un'udienza pubblica con deliberazione sulla sentenza è alquanto insolita nei casi di ricorso in revisione. Di norma, tali questioni vengono decise a porte chiuse, esclusivamente per via scritta.