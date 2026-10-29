Addio a Hedwig Zaugg: la donna più anziana della Svizzera aveva 111 anni

Nata il 17 maggio 1915 a Walterswil, nell'Emmental bernese, Hedwig Zaugg era conosciuta in paese anche per le sue gite in bicicletta. Aveva continuato a pedalare fino a tarda età, zigzagando per le strade del villaggio. Da bambina aveva perso la madre a causa dell'influenza spagnola. Nel 1941 si era sposata e aveva avuto due figlie. Il marito era morto nel 1992.