Addio a Hedwig Zaugg: la donna più anziana della Svizzera aveva 111 anni
Si è spenta in una casa per anziani nel canton Berna. Fino a tarda età aveva continuato ad andare in bicicletta. Ora il primato di longevità dovrebbe passare a un'altra 111enne.
HUTTWIL - Hedwig Zaugg, la decana della Svizzera, che lo scorso maggio aveva compiuto 111 anni, è morta nella notte tra martedì e mercoledì in una casa per anziani di Huttwil, nel canton Berna. La notizia è stata riportata dalla Berner Zeitung, che ieri ha dedicato un articolo alla donna, ripreso oggi da diverse testate nazionali.
Nata il 17 maggio 1915 a Walterswil, nell'Emmental bernese, Hedwig Zaugg era conosciuta in paese anche per le sue gite in bicicletta. Aveva continuato a pedalare fino a tarda età, zigzagando per le strade del villaggio. Da bambina aveva perso la madre a causa dell'influenza spagnola. Nel 1941 si era sposata e aveva avuto due figlie. Il marito era morto nel 1992.
Secondo la Berner Zeitung, era rimasta mentalmente lucida fino all'ultimo. In occasione del suo 111esimo compleanno, aveva raccontato al Blick di aver «semplicemente preso la vita come veniva». Ai figli consigliava di mangiare tre noci al giorno, «buone anche per il cervello».
Con la sua scomparsa, il primato di longevità in Svizzera dovrebbe passare a Paulina Hufschmid, residente ad Allschwil, nel canton Basilea Campagna. Nata il 2 ottobre 1915, ha da poco festeggiato anche lei il 111esimo compleanno. Finora era considerata la seconda persona più anziana conosciuta nel Paese.