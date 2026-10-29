Le FFS vogliono digitalizzare la rete ferroviaria: servono 7 miliardi
Il progetto punta a modernizzare la gestione del traffico ferroviario entro il 2045. I fondi previsti per il 2027 rappresentano però solo un primo passo verso il completamento degli interventi.
Il progetto punta a modernizzare la gestione del traffico ferroviario entro il 2045. I fondi previsti per il 2027 rappresentano però solo un primo passo verso il completamento degli interventi.
BERNA - Per digitalizzare l'infrastruttura ferroviaria svizzera entro il 2045 serviranno circa sette miliardi di franchi. È quanto confermano le Ferrovie federali svizzere (FFS) e l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), interpellati dall'agenzia Keystone-ATS dopo le anticipazioni della NZZ.
Il fabbisogno finanziario riguarda l'attuazione della digitalizzazione del traffico ferroviario attraverso il sistema ERTMS. Secondo quanto comunicato giovedì dall'UFT, le FFS stimano che saranno necessari complessivamente circa sette miliardi di franchi per portare a termine il processo di modernizzazione.
Un miliardo non basta
Nella pianificazione finanziaria per il 2027 è previsto uno stanziamento di un miliardo di franchi destinato alla digitalizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. Una somma che, secondo le FFS, permetterebbe di compiere un «primo passo importante», ma che risulta largamente insufficiente per realizzare tutte le misure richieste dall'UFT.
Le Ferrovie federali intendono proseguire con decisione sulla strada della digitalizzazione, pur mantenendo come priorità la manutenzione della rete esistente e lo sviluppo dell'offerta ferroviaria nell'orizzonte 2035. Il programma prevede inoltre il rinnovo di componenti essenziali dell'infrastruttura, in particolare quelle rilevanti per la sicurezza.
Per completare gli interventi entro il 2045, le FFS stimano dunque un investimento complessivo di circa sette miliardi di franchi. L'UFT ha confermato questa valutazione, precisando che il finanziamento della digitalizzazione ferroviaria avverrà attraverso diversi canali.