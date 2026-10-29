Ridurre la velocità sulle strade per mitigare la carenza di carburanti
L'UFAE valuta nuove strategie per rispondere a eventuali emergenze nell'approvvigionamento energetico.
BERNA - Per far fronte a eventuali penurie gravi di carburante, l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) ha valutato internamente in queste settimane se la riduzione della velocità sulle strade svizzere potesse mitigare questo problema.
In caso di grave situazione di carenza, una misura di questo tipo potrebbe affiancare i prelievi già in corso dalle scorte obbligatorie e ottenere ulteriori effetti di risparmio, ha spiegato oggi l'UFAE a Keystone-ATS, confermando notizie diffuse negli scorsi giorni da vari media.
Tuttavia, prima che il processo di valutazione sia concluso, le autorità non forniscono in linea di principio informazioni sui dettagli della consultazione interna, hanno precisato.
Alla luce della situazione di tensione nell'approvvigionamento di carburante, la Confederazione ha già attinto alle scorte obbligatorie di gasolio e cherosene. La riduzione della velocità è considerata un'opzione interessante, poiché il Consiglio federale potrebbe decretarla rapidamente, consentendo così sia di risparmiare carburante sia di inviare un segnale forte alla popolazione.