Ridurre la velocità sulle strade per mitigare la carenza di carburanti

Tuttavia, prima che il processo di valutazione sia concluso, le autorità non forniscono in linea di principio informazioni sui dettagli della consultazione interna, hanno precisato.

Alla luce della situazione di tensione nell'approvvigionamento di carburante, la Confederazione ha già attinto alle scorte obbligatorie di gasolio e cherosene. La riduzione della velocità è considerata un'opzione interessante, poiché il Consiglio federale potrebbe decretarla rapidamente, consentendo così sia di risparmiare carburante sia di inviare un segnale forte alla popolazione.