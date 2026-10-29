Quell'etichetta può essere pericolosa

Il motivo sta nell’etichetta in tessuto che potrebbe non essere fissata correttamente alla cinghia della cintura di sicurezza e di conseguenza potrebbe staccarsi o essere rimossa da un bambino. Se ingerita può comportare un rischio di soffocamento.

Cosa fare?

Il seggiolino non deve essere utilizzato fino alla rimozione dell’etichetta in tessuto. Quest'ultima deve essere rimossa in modo completo, tagliandola dalla cinghia della cintura di sicurezza. Una volta rimossa completamente, il rischio di soffocamento accertato viene meno e il seggiolino può essere nuovamente utilizzato. L'operazione può essere svolta in autonomia e non è necessario recarsi in un negozio della catena Decathlon.