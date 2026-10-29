Quell'etichetta può essere pericolosa
Decathlon, in collaborazione con l'UPI, ha richiamato il seggiolino per bambini da bicicletta "Buddy", prodotto da HAMAX. L'etichetta in tessuto potrebbe non essere fissata e, nel caso, sussiste il rischio di soffocamento
Decathlon, in collaborazione con l'UPI, ha richiamato il seggiolino per bambini da bicicletta "Buddy", prodotto da HAMAX. L'etichetta in tessuto potrebbe non essere fissata e, nel caso, sussiste il rischio di soffocamento
BERNA - Un seggiolino con un'etichetta pericolosa. L'Ufficio prevenzione infortuni, in collaborazione con Decathlon, ha emesso oggi un richiamo per il seggiolino per bambini da bicicletta "Buddy" del fabbricante HAMAX.
Il motivo sta nell’etichetta in tessuto che potrebbe non essere fissata correttamente alla cinghia della cintura di sicurezza e di conseguenza potrebbe staccarsi o essere rimossa da un bambino. Se ingerita può comportare un rischio di soffocamento.
Cosa fare?
Il seggiolino non deve essere utilizzato fino alla rimozione dell’etichetta in tessuto. Quest'ultima deve essere rimossa in modo completo, tagliandola dalla cinghia della cintura di sicurezza. Una volta rimossa completamente, il rischio di soffocamento accertato viene meno e il seggiolino può essere nuovamente utilizzato. L'operazione può essere svolta in autonomia e non è necessario recarsi in un negozio della catena Decathlon.
I dettagli del prodotto
Seggiolino per bambini da bicicletta «Hamax Buddy»
Periodo di produzione e vendita: 01.01.2022–06.08.2026
Numero articolo: 4091054
ID prodotto: 8591602
Codice EAN: 70297755203498