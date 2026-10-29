Quanto resisteresti senza stipendio? Ecco cosa rivela lo studio

«Risparmiare regolarmente non significa necessariamente che una famiglia sia sufficientemente preparata a un'interruzione del reddito: è decisivo anche quanta liquidità sia già disponibile e per quanto tempo possa bastare in caso di emergenza», spiega Selina Lehner, esperta della ZHAW, citata in un comunicato.

La principale fonte di inquietudine finanziaria è rappresentata dall'aumento dei costi fissi, indicato dal 22% degli intervistati. Seguono l'insufficiente sicurezza economica in vista della pensione, messa in risalto dal 12%, e il timore di non riuscire a finanziare desideri e obiettivi futuri, indicato dall'11%.