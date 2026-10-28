Patrick Fetzer sarà il nuovo CEO di Ruag MRO Holding

Attualmente è attivo come Global Transformation Executive presso Swisslog. Patrick Fetzer ha dichiarato di essere lieto dell'incarico e di voler rafforzare la fiducia. Il presidente del Consiglio di amministrazione Jürg Rötheli si è detto convinto di aver acquisito con Fetzer una personalità dirigenziale esperta che guiderà con successo l'azienda verso il futuro.

Nel marzo 2026 Oliver Müller aveva assunto la funzione ad interim, poiché il precedente CEO Ralf Müller si era dimesso a causa di un incidente sugli sci.