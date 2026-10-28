Patrick Fetzer sarà il nuovo CEO di Ruag MRO Holding
L'azienda punta su una leadership esperta per guidare i servizi di manutenzione e revisione strategici nel settore della difesa svizzera.
BERNA - Ruag MRO Holding ha nominato Patrick Fetzer nuovo CEO. Egli assumerà la posizione dal 1° gennaio 2027 da Oliver Müller, come ha comunicato l'azienda mercoledì.
Fetzer porta con sé oltre 30 anni di esperienza internazionale nell'industria nonché una lunga esperienza dirigenziale nei settori dell'energia e della tecnologia, ha scritto mercoledì Ruag MRO Holding.
Attualmente è attivo come Global Transformation Executive presso Swisslog. Patrick Fetzer ha dichiarato di essere lieto dell'incarico e di voler rafforzare la fiducia. Il presidente del Consiglio di amministrazione Jürg Rötheli si è detto convinto di aver acquisito con Fetzer una personalità dirigenziale esperta che guiderà con successo l'azienda verso il futuro.
Nel marzo 2026 Oliver Müller aveva assunto la funzione ad interim, poiché il precedente CEO Ralf Müller si era dimesso a causa di un incidente sugli sci.
La RUAG MRO Holding SA (RUAG MRO) e la RUAG International Holding SA (RUAG International) sono due gruppi aziendali che operano autonomamente. La RUAG MRO fornisce servizi rilevanti per la sicurezza al DDPS. Tali prestazioni comprendono in particolare la manutenzione, la riparazione e la revisione nonché il mantenimento dell’efficienza dei sistemi determinanti per gli impieghi, come gli aerei da combattimento. La RUAG International è attiva nel settore spaziale con Beyond Gravity.