«Gli allarmi alla popolazione vanno modernizzati»

L'app e il sito web Alertswiss, operativi dal 2018, saranno mantenuti e potenziati. Priorità sarà data al miglioramento dell'accessibilità e alla disponibilità di informazioni importanti sugli smartphone anche senza connessione di rete. Tutte le comunicazioni dovranno inoltre essere offerte in formati standardizzati per l'integrazione da parte di fornitori terzi.

La competenza per le sirene fisse e mobili, inclusi i relativi finanziamenti, sarà trasferita interamente ai Cantoni. Questa misura intende chiarire la ripartizione delle responsabilità. La Confederazione continuerà a garantire l'uniformità e la sicurezza del sistema di attivazione a distanza delle sirene, fornendone uno nuovo entro il 2035.