PFAS e rischi chimici, la Confederazione investe 5 milioni nella ricerca

Uno degli obiettivi principali sarà inoltre quello di riunire e valorizzare i dati scientifici già disponibili, attualmente frammentati, integrandoli in un sistema coerente e facilmente utilizzabile. I risultati della ricerca dovranno così fornire strumenti concreti per affrontare le problematiche legate alla sicurezza chimica.

Il finanziamento coinvolgerà diversi settori dell'Amministrazione federale. Un milione di franchi sarà messo a disposizione congiuntamente dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). Gli altri quattro milioni saranno coperti nell'ambito del Messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2025-2028.