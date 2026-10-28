Svizzera
Si dà fuoco alla stazione, salvato dai passanti
Un uomo ha riportato ustioni ieri sera a Ittigen, nel Canton Berna. La polizia ipotizza che si tratti di un gesto volontario.
20 Minuten
Fonte Ats
Si dà fuoco alla stazione, salvato dai passanti
0 / 1
Si dà fuoco alla stazione, salvato dai passanti
Un uomo ha riportato ustioni ieri sera a Ittigen, nel Canton Berna. La polizia ipotizza che si tratti di un gesto volontario.
Si dà fuoco alla stazione, salvato dai passanti
Un uomo ha riportato ustioni ieri sera a Ittigen, nel Canton Berna. La polizia ipotizza che si tratti di un gesto volontario.
BERNA - Un uomo ha preso fuoco lunedì sera alla stazione di Ittigen (BE), riportando delle ustioni. La polizia cantonale bernese ipotizza un gesto volontario.
Alcuni passanti sono accorsi in suo aiuto, contribuendo a spegnere le fiamme. L'incendio ha coinvolto anche un cestino dei rifiuti, precisano le forze dell'ordine in una nota.
In seguito, l'uomo si è allontanato dal luogo dell'accaduto. Poco dopo però, una pattuglia lo ha rintracciato e accompagnato in ospedale. La polizia è ora alla ricerca di testimoni per ricostruire quanto successo.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA