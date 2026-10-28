Si dà fuoco alla stazione, salvato dai passanti

Alcuni passanti sono accorsi in suo aiuto, contribuendo a spegnere le fiamme. L'incendio ha coinvolto anche un cestino dei rifiuti, precisano le forze dell'ordine in una nota.

In seguito, l'uomo si è allontanato dal luogo dell'accaduto. Poco dopo però, una pattuglia lo ha rintracciato e accompagnato in ospedale. La polizia è ora alla ricerca di testimoni per ricostruire quanto successo.