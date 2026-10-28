Accusa Trump di stupro: «Non mi metteranno a tacere»

Dopo la morte di Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici di Epstein, le pressioni sarebbero aumentate. Secondo Keul, l'obiettivo sarebbe quello di intimidirla e metterla a tacere, fino a cancellare la sua presenza sui social media.

«Mi è saltato addosso»

Il suo racconto riporta a quando tutto ebbe inizio. Era il 1992 e Keul era stata invitata a partecipare al concorso di bellezza organizzato dal magnate immobiliare Trump. All'epoca impiegata di banca, aveva già preso parte ai concorsi di Miss Svizzera e Miss Europa e sperava che quell'occasione potesse rappresentare una svolta professionale. Durante l'evento, però, Trump l'avrebbe fatta chiamare nella sua camera d'albergo per un colloquio privato. Secondo la sua versione, le si sarebbe scagliato addosso senza preavviso: l'avrebbe palpeggiata, baciata, le avrebbe sollevato la gonna e infine l'avrebbe violentata, nonostante la sua opposizione. La gonna si sarebbe strappata e lei avrebbe perso sangue. «Poi mi ha detto: “Keep quiet, otherwise bad things will happen to you” (Tieni la bocca chiusa, altrimenti ti succederanno brutte cose)». E ancora: «The show must go on» (Lo spettacolo deve continuare). «Ero sotto shock e gli ho detto tutto quello che voleva sentirsi dire, pur di riuscire a tornare a casa viva. Mi sentivo completamente abbandonata a me stessa e avevo una paura tremenda». Trump, racconta inoltre, si sarebbe impossessato del suo passaporto.