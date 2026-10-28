Caduta di massi sul Cervino, un alpinista perde la vita

Quest’ultimo ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt, mobilitato dall’Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144). Il corpo dell’alpinista è stato ritrovato più a valle, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.