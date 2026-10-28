VALLESE
Caduta di massi sul Cervino, un alpinista perde la vita
L'uomo stava scalando lungo la cresta dell’Hörnli quando è precipitato
Polizia cantonale Vallese
Fonte Polizia cantonale Vallese
Caduta di massi sul Cervino, un alpinista perde la vita
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Caduta di massi sul Cervino, un alpinista perde la vita
L'uomo stava scalando lungo la cresta dell’Hörnli quando è precipitato
Caduta di massi sul Cervino, un alpinista perde la vita
L'uomo stava scalando lungo la cresta dell’Hörnli quando è precipitato
ZERMATT - Stavano scalando il Cervino lungo la cresta dell’Hörnli quando sono stati sorpresi da una caduta di massi. A circa 3’500 metri di quota, uno dei due alpinisti è scomparso dalla vista del compagno.
Quest’ultimo ha immediatamente dato l’allarme. Sul posto è intervenuto un elicottero di Air Zermatt, mobilitato dall’Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS 144). Il corpo dell’alpinista è stato ritrovato più a valle, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso.
Sono in corso le procedure per l’identificazione formale della vittima.
Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause esatte dell’incidente.
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