«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

La situazione di Swiss

L'analisi è stata effettuata dal Tages-Anzeiger. Per il momento, Swiss e i suoi passeggeri sono in parte protetti dal rincaro grazie alle coperture finanziarie adottate dalla società madre Lufthansa. «Attualmente è coperto l'86% del nostro consumo di cherosene per la parte restante dell'anno in corso», ha spiegato un portavoce del gruppo. In questo modo, soltanto una quota limitata del fabbisogno deve essere acquistata ai prezzi di mercato attuali.