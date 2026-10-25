Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»

Il rincaro del cherosene e le tensioni geopolitiche pesano su compagnie e passeggeri, con possibili aumenti a doppia cifra nei prossimi mesi.
«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
IMAGO / serienlicht
Fonte TAGES-ANZEIGER
elaborata da Redazione
«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia in Europa»
Il rincaro del cherosene e le tensioni geopolitiche pesano su compagnie e passeggeri, con possibili aumenti a doppia cifra nei prossimi mesi.

BERNA - Il prezzo del cherosene è quasi raddoppiato da quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, con ripercussioni sull'approvvigionamento mondiale di petrolio. Per le compagnie aeree, il carburante rappresenta una delle principali voci di spesa, arrivando a superare un terzo dei costi complessivi.

La situazione di Swiss
L'analisi è stata effettuata dal Tages-Anzeiger. Per il momento, Swiss e i suoi passeggeri sono in parte protetti dal rincaro grazie alle coperture finanziarie adottate dalla società madre Lufthansa. «Attualmente è coperto l'86% del nostro consumo di cherosene per la parte restante dell'anno in corso», ha spiegato un portavoce del gruppo. In questo modo, soltanto una quota limitata del fabbisogno deve essere acquistata ai prezzi di mercato attuali.

GERMANIA
L'aeroporto di Francoforte rischia di rimanere senza cherosene

Cosa cambia dal 2027
Dal 2027, però, lo scenario potrebbe cambiare. Secondo Morningstar DBRS, Lufthansa avrebbe coperto circa la metà del proprio fabbisogno di carburante per il prossimo anno. Il gruppo non ha confermato la stima, ma ammette che il rincaro del cherosene può incidere sulle tariffe. A determinarle concorrono comunque anche altri elementi, tra cui domanda e offerta, rotta, momento della prenotazione e concorrenza.

«Sarà il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia»
Il CEO di Ryanair, Michael O'Leary, ha previsto per i prossimi dodici mesi «il più forte aumento dei prezzi dei voli della storia» in Europa, ipotizzando rincari fino al 20%. Anche se la guerra in Medio Oriente terminasse subito, secondo il manager potrebbe volerci fino a un anno prima che il costo del carburante torni alla normalità.

Svizzera
Il CEO di Swiss avverte: «Le crisi sono sempre più frequenti»

Pressioni anche in Svizzera
A complicare il quadro ci sono i problemi di approvvigionamento dei costruttori Airbus e Boeing, che ritardano le consegne di aerei più efficienti, l'aumento di tasse e tariffe e le deviazioni imposte dalle chiusure degli spazi aerei in Medio Oriente e sopra la Russia.

Forniture ferroviarie in ritardo
In Svizzera, inoltre, la Confederazione ha autorizzato il rilascio del 6,5% delle scorte obbligatorie di cherosene. Il basso livello del Reno limita i trasporti fluviali, mentre alcune forniture ferroviarie sono arrivate in ritardo o sono state cancellate. Una situazione che mette sotto pressione anche l'approvvigionamento dell'aeroporto di Zurigo.

SVIZZERA
La Svizzera ha immagazzinato meno cherosene del dovuto

Cosa succede nelle compagnie USA
Il rincaro rischia di ripercuotersi sui passeggeri. Negli Stati Uniti, dove le compagnie non ricorrono alle coperture sul carburante, American Airlines e United Airlines hanno trasferito sui biglietti quasi la metà dei costi aggiuntivi nel primo semestre, secondo Morningstar DBRS. Resta da capire come reagirà la domanda europea a eventuali aumenti.

Più cherosene sui voli diretti a Francoforte
Neppure le grandi dimensioni, tuttavia, garantiscono protezione quando il carburante scarseggia. La scorsa settimana Lufthansa ha chiesto ai piloti di imbarcare più cherosene sui voli diretti a Francoforte, dove le forniture erano limitate dalla manutenzione di un oleodotto e dalle difficoltà di navigazione sul Reno.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
carburantecherosenecompagnie aereelufthansaswiss
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
66

Michelle Hunziker e Yann Sommer avvistati insieme

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia
LIVE
FAIDO
2 gior
52
165

Fuga e inseguimento sull'A2: percorre dieci chilometri contromano e si schianta contro la polizia

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento
LIVE
FAIDO
2 gior
94
98

A zig zag sull'A2, poi la fuga dalla polizia: il video dell'inseguimento

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
2
26

Tempesta Boelo in arrivo: raffiche di vento fino a 150 km/h minacciano la Svizzera

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
2 gior
9
237

Come Hachikō, ma è una gatta: adesso ha un riparo per le sue otto ore d'attesa

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne
LIVE
CHIASSO/MILANO
2 gior
139
186

Dal Ticino a Milano per saccheggiare: arrestati due ragazzi, uno è minorenne

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
29
111

Casse pensioni hackerate: interessato anche l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»
LIVE
LUGANO
2 gior
56
58

«Quel pugno avrebbe potuto prenderlo la mia ragazza»

No, non si è messo in posa
LIVE
CANTONE
1 gior
8
84

No, non si è messo in posa

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi
LIVE
VAL MARA
2 gior
36

Fuga a bordo di un'auto rubata: tampona un veicolo e scappa a piedi

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp
LIVE
CONFINE
2 gior
50
67

Caos e saccheggi a Como, il piano scoperto su WhatsApp

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt
LIVE
FAIDO
3 gior

Grave incidente nella galleria della Piumogna: A2 bloccata, traffico in tilt

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
2 gior
16
68

Non solo Chiesa, dal Ticino spunta un altro nome per il dopo Parmelin

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
19
24

Lettere dopo 7 anni: Galaxus chiede soldi per fatture cadute in prescrizione

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
2 gior
1
17

Antonelli rischia grosso: in tribunale potrebbe pagare milioni

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
10

«Le nostre vite segrete: a volte c'è chi si arrabbia e ci insulta»

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno
LIVE
CANTONE
1 gior
36

Alle 9:39 di quella mattina nel Gottardo si scatenò l'inferno

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
16

Ticinese prende a pugni un agente e fugge oltre confine

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino
LIVE
CANTONE
16 ore
13
77

Tumore del pancreas, una nuova speranza arriva dal Ticino

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
15 ore
20
38

Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo
LIVE
CANTONE
2 gior
4
27

Anche se cambia l'ora non arrivano mai in ritardo

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre
LIVE
SVIZZERA
3 gior
16

Le norme che entrano in vigore in Svizzera il 1° novembre

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero
LIVE
CAMPIONE D'ITALIA
2 gior
1
23

Maxi rissa, ad incastrarli le telecamere. Tra loro uno svizzero

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia
LIVE
MOTOGP
15 ore
15
10

Triste addio a Phillip Island: annullato il GP d'Australia

«Ecco come ce le procuriamo»
LIVE
ZURIGO
2 gior
1
38

«Ecco come ce le procuriamo»

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria
LIVE
LUCERNA
2 gior

Doveva solo fare una retro per papà, 15enne entra con l'Audi in una panetteria

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri
LIVE
CONFINE
1 gior
164
286

Un frontaliere su due pensa di essere pagato meno dei colleghi svizzeri

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista
LIVE
GERMANIA
1 gior
2
70

In fiamme il «Nido dell'Aquila» di Hitler: fermato un motociclista

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
2
20

«Lara era divisiva, ma coraggiosa. Mi è sempre piaciuto che dicesse ciò che pensava»

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
34
82

La bordata di Bordalás: «Il Lugano è una squadra paragonabile alla Serie B spagnola»

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane
LIVE
SVIZZERA
16 ore
19
39

Raffreddore, Covid e influenza: cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»
LIVE
LUGANO
1 gior
26
114

Aiuti sociali agli stranieri: «Abusi sotto controllo»

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo
LIVE
FOCUS
2 gior
12

Sopravvissuta a due iniezioni letali: il caso Christa Pike scuote il mondo

«Inaccettabile questo circuito»
LIVE
FORMULA 1
1 gior
4
10

«Inaccettabile questo circuito»

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot
LIVE
CANTONE
1 gior
2
20

Grand Prix du Vin Suisse 2026: trionfo ticinese nella categoria Merlot

L'UDC candida Marchesi e Pamini
LIVE
CANTONALI 2027
1 gior
58
119

L'UDC candida Marchesi e Pamini

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli
LIVE
GINEVRA
2 gior
2
16

Legare le biciclette non basta più: selle, ruote e batterie sono i nuovi bersagli

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino
LIVE
MESOCCO (GR)
2 gior
43

Mezzo miliardo sul tavolo per il futuro di San Bernardino

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James
LIVE
NBA
17 ore
8
38

«Una vergogna assoluta»: Trump attacca LeBron James

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino
LIVE
CONFINE
10 ore
13
27

Sciopero dei treni in Lombardia, disagi per chi parte dal Ticino

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
15

Auto si ribalta e finisce contro il muro di una casa a Solduno

«Le manifestazioni mi spaventano»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
33

«Le manifestazioni mi spaventano»

Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa
LIVE
LUGANO
2 gior
7
34

Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Prima neve, chiusi in anticipo San Gottardo e San Bernardino

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»
LIVE
HCAP
3 gior
4
20

«Sono rimasto sorpreso dalla telefonata dell'Ambrì»

Torna la grande festa dei cicitt
LIVE
CUGNASCO-GERRA
1 gior
14

Torna la grande festa dei cicitt

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
38
54

Perché il 40% degli svizzeri con radici balcaniche vota UDC?

Chiesa su Cassis: «A breve dovrà riflettere sulla sua sostituzione»
LIVE
CANTONE
2 gior
43
93

Chiesa su Cassis: «A breve dovrà riflettere sulla sua sostituzione»

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun
LIVE
FCL
8 ore
15
65

Il Lugano soffre ma sbanca anche Thun

Agenti feriti sull’A2: la Federazione funzionari di polizia chiede più sicurezza dopo il drammatico incidente
LIVE
CANTONE
2 gior
15
41

Agenti feriti sull’A2: la Federazione funzionari di polizia chiede più sicurezza dopo il drammatico incidente

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
«Col senno di poi, farei un apprendistato»
LIVE
SVIZZERA
1 ora
1

«Col senno di poi, farei un apprendistato»

Ucciso dopo un concerto, arrestato un neonazista di Blood and Honour
LIVE
SVIZZERA
5 ore

Ucciso dopo un concerto, arrestato un neonazista di Blood and Honour

Lago di Les Brenets, torna la navigazione dopo tre mesi di stop per siccità
LIVE
SVIZZERA
7 ore
12

Lago di Les Brenets, torna la navigazione dopo tre mesi di stop per siccità

Furto in un'armeria: in manette altri giovanissimi
LIVE
BASILEA CAMPAGNA
8 ore
9
51

Furto in un'armeria: in manette altri giovanissimi

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi
LIVE
VAUD
9 ore
3
38

Scontri tra tifosi di hockey, due feriti gravi

Incendio in un garage sotterraneo: danneggiati 38 veicoli
LIVE
FRIBURGO
10 ore
7
5

Incendio in un garage sotterraneo: danneggiati 38 veicoli

MSF nel mirino: la Svizzera blocca 1,25 milioni dopo accuse di abusi
LIVE
SVIZZERA
10 ore
10
21

MSF nel mirino: la Svizzera blocca 1,25 milioni dopo accuse di abusi

Si vota in Brasile e in Serbia: lunghe code davanti a Palazzo dei Congressi
LIVE
ZURIGO
11 ore
7

Si vota in Brasile e in Serbia: lunghe code davanti a Palazzo dei Congressi

Prolungate le sanzioni contro Jacques Baud
LIVE
SVIZZERA
12 ore
13
93

Prolungate le sanzioni contro Jacques Baud

La polizia ferma un motociclista di soli 13 anni
LIVE
SAN GALLO
14 ore
8
34

La polizia ferma un motociclista di soli 13 anni