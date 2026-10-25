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Furto in un'armeria: in manette altri giovanissimi

Sono tutti di cittadinanza francese: hanno 16, 19, 20 e 21 anni
Furto in un'armeria: in manette altri giovanissimi
Polizia cantonale BE (foto simbolica)
Fonte Polizia cantonale BL
elaborata da Redazione
Furto in un'armeria: in manette altri giovanissimi
Sono tutti di cittadinanza francese: hanno 16, 19, 20 e 21 anni

Nuovo furto con scasso in un'armeria elvetica. Il colpo, questa volta, è stato messo a segno la scorsa notte a Mägenwil, nella zona industriale di Hintermättlistrasse. Quattro sospettati sono stati arrestati dalla polizia al termine di un inseguimento conclusosi con un incidente.

A dare l'allarme, attorno alle 2.30, è stato un residente della zona. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, i malviventi si erano già dileguati. Dai primi accertamenti è emerso che i ladri avevano forzato l'ingresso del negozio, impossessandosi di diverse armi da fuoco.

Nel frattempo, altre pattuglie avevano avviato le ricerche. Poco distante dall'armeria, gli agenti hanno notato una sospetta Audi Q5 con targhe francesi. Alla vista della polizia, il conducente si è dato alla fuga in direzione di Mellingen, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Le ricerche sono proseguite e, attorno alle 3.30, l'auto è stata intercettata sull'autostrada A3. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità in direzione di Basilea, al quale hanno partecipato pattuglie di diversi cantoni. Dopo aver imboccato l'A18, la corsa dell'Audi si è conclusa nei pressi di Münchenstein (BL), dove il veicolo è rimasto coinvolto in un incidente senza altri mezzi coinvolti.

La polizia ha arrestato quattro cittadini francesi di 16, 19, 20 e 21 anni. La Polizia cantonale di Basilea Campagna sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, mentre quella argoviese ha avviato le indagini sul furto con scasso. Il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni hanno aperto un procedimento penale.

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