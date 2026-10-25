Furto in un'armeria: in manette altri giovanissimi

Nel frattempo, altre pattuglie avevano avviato le ricerche. Poco distante dall'armeria, gli agenti hanno notato una sospetta Audi Q5 con targhe francesi. Alla vista della polizia, il conducente si è dato alla fuga in direzione di Mellingen, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Le ricerche sono proseguite e, attorno alle 3.30, l'auto è stata intercettata sull'autostrada A3. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità in direzione di Basilea, al quale hanno partecipato pattuglie di diversi cantoni. Dopo aver imboccato l'A18, la corsa dell'Audi si è conclusa nei pressi di Münchenstein (BL), dove il veicolo è rimasto coinvolto in un incidente senza altri mezzi coinvolti.

La polizia ha arrestato quattro cittadini francesi di 16, 19, 20 e 21 anni. La Polizia cantonale di Basilea Campagna sta ricostruendo la dinamica dell'incidente, mentre quella argoviese ha avviato le indagini sul furto con scasso. Il Ministero pubblico e la Magistratura dei minorenni hanno aperto un procedimento penale.