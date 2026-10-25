Attacco informatico alle casse pensioni, aperta un'indagine federale

A seguito dell'attacco informatico ai danni di un fornitore di software di diverse casse pensioni svizzere, l'IFPDT ha avviato la scorsa settimana un'indagine formale. Attualmente essa è rivolta contro il fornitore IT esterno. Lobsiger non ha tuttavia escluso di estendere in seguito il procedimento a enti federali e casse pensioni. Per motivi legati al segreto istruttorio egli non ha potuto fornire ulteriori dettagli sul caso specifico.

L'IFPDT ha tuttavia sottolineato che l'interconnessione dei dati e l'eliminazione dei silos di dati aumentano il rischio di violazioni della sicurezza. Inoltre occorre garantire che vengano trasmessi solo i dati strettamente necessari e che si lavori preferibilmente con dati di test anonimizzati.