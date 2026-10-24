Assemblea PVL: «Sì "a denti stretti" al finanziamento dell'AVS»

«Con un aumento moderato dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) creiamo un finanziamento parziale affidabile e distribuiamo i costi su tutte le spalle. L'AVS ha comunque bisogno, per le restanti sfide, di una riforma sostenibile», afferma Patrick Hässig, membro della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, citato nel comunicato.

Anche il sostegno all'iniziativa popolare «Per una limitazione dei fuochi d'artificio» non è stato raggiunto senza polemiche. Per contro, la posizione del GLP sull'iniziativa relativa all'iniziativa «Sì a imposte eque anche per i coniugi - Basta con la discriminazione del matrimonio!» era chiara: il partito respinge la proposta. Il popolo - viene ricordato - ha approvato appena in marzo la tassazione individuale; questa decisione va rispettata e ora applicata con coerenza.