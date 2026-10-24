Attraversa i binari e viene travolto da un treno: muore un 24enne

AARAU - Si era introdotto nell’area est della stazione ferroviaria di Aarau insieme al fratello minore, con l’intento di prendere una scorciatoia, quando è stato travolto da un treno merci in arrivo ad alta velocità. È così che, nella serata di ieri, un 24enne ha perso la vita. Per lui l’impatto è stato fatale, mentre il fratello che era con lui è rimasto fortunatamente illeso.