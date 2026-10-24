ARGOVIA
Attraversa i binari e viene travolto da un treno: muore un 24enne
Illeso il fratello minore che si trovava con sé: si erano introddotti nell'area est della stazione per prendere una scorciatoia
Polizia cantonale AG
Fonte Polizia cantonale AG
Attraversa i binari e viene travolto da un treno: muore un 24enne
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Attraversa i binari e viene travolto da un treno: muore un 24enne
Illeso il fratello minore che si trovava con sé: si erano introddotti nell'area est della stazione per prendere una scorciatoia
Attraversa i binari e viene travolto da un treno: muore un 24enne
Illeso il fratello minore che si trovava con sé: si erano introddotti nell'area est della stazione per prendere una scorciatoia
AARAU - Si era introdotto nell’area est della stazione ferroviaria di Aarau insieme al fratello minore, con l’intento di prendere una scorciatoia, quando è stato travolto da un treno merci in arrivo ad alta velocità. È così che, nella serata di ieri, un 24enne ha perso la vita. Per lui l’impatto è stato fatale, mentre il fratello che era con lui è rimasto fortunatamente illeso.
Al momento, spiega la Polizia cantonale di Argovia, tutto lascia pensare a un tragico incidente. I due si erano introdotti nell’area nonostante il divieto, con l’intento di accorciare il percorso. Non vi sono indizi che facciano pensare a un reato.
La polizia cantonale argoviese ha avviato le indagini, mentre il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta.
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