Sono loro tutti i candidati alla poltrona di Guy Parmelin

Nella valutazione conteranno le posizioni dei candidati sui temi centrali dell’UDC. Il partito cita la neutralità armata e l’autodeterminazione della Svizzera, l’opposizione a quello che chiama «trattato di sottomissione» con l’UE e quella che definisce una «grave crisi dell’asilo e dell’immigrazione». Seguono il rafforzamento dell’esercito e della sicurezza interna, la riduzione degli oneri per la classe media e le imprese e un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili.