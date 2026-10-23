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Sunrise taglia 358 posti di lavoro

La riduzione del personale rientra in una riorganizzazione aziendale. Inizialmente erano previsti fino a 450 licenziamenti.
Sunrise taglia 358 posti di lavoro
TiPress
Fonte Awp Sda
di Redazione
Sunrise taglia 358 posti di lavoro
La riduzione del personale rientra in una riorganizzazione aziendale. Inizialmente erano previsti fino a 450 licenziamenti.

ZURIGO - Sunrise taglia 358 posti di lavoro nell'ambito di una riorganizzazione del proprio modello operativo. Inizialmente, il secondo maggiore gruppo svizzero di telecomunicazioni aveva preso in considerazione una riduzione fino a 450 impieghi.

Il numero dei tagli è stato ridimensionato grazie alle proposte avanzate dalla rappresentanza dei lavoratori e dal sindacato Syndicom durante la procedura di consultazione. Lo ha comunicato Sunrise venerdì.

Per i dipendenti interessati è previsto un piano sociale, le cui prestazioni sono state ampliate nel corso delle consultazioni, in particolare a favore dei collaboratori più anziani. L'azienda propone inoltre, in determinati settori, un programma di uscita volontaria alle condizioni previste dal piano sociale.

Sunrise giustifica la riduzione del personale con una riorganizzazione pluriennale volta a migliorare la competitività e l'efficienza aziendale. Parallelamente, il gruppo sta riesaminando i contratti con i fornitori e altre voci di costo esterne.

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