Svizzera
Pedone investito muore a Einigen
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente nonostante i tentativi immediati di rianimazione.
Polizia Berna
Fonte Sda
Pedone investito muore a Einigen
L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente nonostante i tentativi immediati di rianimazione.
EINIGEN - Un pedone di 66 anni è stato investito e mortalmente ferito giovedì sera a Einigen, nei pressi di Spiez BE, da un'auto. L'uomo è deceduto sul luogo dell'incidente nonostante i tentativi immediati di rianimazione, come ha comunicato venerdì la Polizia cantonale di Berna.
L'uomo voleva attraversare la strada sulle strisce pedonali all'altezza di una fermata dell'autobus. Un automobilista proveniente da Spiez lo ha investito. Il Ministero pubblico Oberland sta indagando sulla dinamica dell'incidente.
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