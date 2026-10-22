Una scossa elettrica contro il diabete

Il sovrappeso e il diabete sono tra i maggiori mali della civiltà odierna: in tutto il mondo circa 2,5 miliardi di adulti sono in sovrappeso e oltre 500 milioni soffrono di diabete di tipo 2. Con le terapie finora utilizzate - che si tratti di iniezioni di insulina, delle moderne iniezioni dimagranti o di drastici interventi chirurgici allo stomaco - i pazienti sono quasi sempre costretti a un trattamento per tutta la vita.

Nel numero della rivista specializzata «Science» pubblicato oggi, il team guidato da Fussenegger presenta ora un nuovo approccio: il cosiddetto impianto ECHO (Electrocatalytic Closed-loop Health Optimization). Esso viene inserito sotto la pelle e stimola una reazione chimica che trasforma il glucosio - lo zucchero presente nel sangue - in acido gluconico.