Gli alberghi svizzeri tornano a crescere: boom di turisti cinesi a settembre
Pernottamenti in aumento del 5,9% rispetto al 2025. Crescono sia gli ospiti svizzeri sia quelli stranieri. E dalla Cina un balzo del 18%.
Pernottamenti in aumento del 5,9% rispetto al 2025. Crescono sia gli ospiti svizzeri sia quelli stranieri. E dalla Cina un balzo del 18%.
SVIZZERA - L'industria alberghiera svizzera ritrova slancio a settembre, dopo diversi mesi caratterizzati da risultati poco incoraggianti. I pernottamenti sono aumentati del 5,9% rispetto allo stesso mese del 2025, grazie alla crescita della domanda sia interna sia internazionale. A distinguersi è soprattutto il mercato cinese, che registra un incremento a doppia cifra.
È quanto emerge dalla seconda stima pubblicata giovedì dall'Ufficio federale di statistica (UST). Il risultato è leggermente superiore alla prima valutazione, che indicava una crescita del 5,5%. Nel dettaglio, i pernottamenti degli ospiti stranieri sono aumentati del 6,7%, mentre quelli dei residenti in Svizzera hanno registrato un incremento del 5,0%.
Ospiti cinesi con forte crescita
Un contributo importante è arrivato dai turisti europei, con pernottamenti in aumento complessivamente del 7,2%. Germania e Regno Unito hanno registrato entrambi una crescita del 7,8%, seguiti da Francia (+3,2%), Paesi Bassi (+2,6%) e Italia (+2,0%). Più contrastante il quadro asiatico: i pernottamenti dei visitatori cinesi sono balzati del 18,0%, mentre sono diminuiti quelli dei turisti provenienti dall'India (-2,2%) e dagli Stati del Golfo (-1,6%).
Segnali positivi anche dal continente americano, con un aumento complessivo dei pernottamenti del 6,6%. Gli Stati Uniti, principale mercato di provenienza della regione, hanno contribuito alla crescita con un incremento del 4,7% rispetto a settembre dell'anno precedente.
Speranza di inversione di tendenza
Il buon andamento di settembre alimenta le speranze di una ripresa del settore alberghiero svizzero. Nei primi otto mesi del 2026 erano stati registrati complessivamente 30,2 milioni di pernottamenti, in calo dello 0,7% rispetto al 2025. Dallo scoppio della guerra in Iran, tutti i mesi, ad eccezione di luglio, avevano infatti segnato una flessione. Resta ora da capire se il risultato di settembre rappresenti l'inizio di un'inversione di tendenza duratura.
Per avere un quadro completo bisognerà attendere il 5 novembre, quando l'Ufficio federale di statistica pubblicherà i risultati definitivi di settembre, comprensivi del numero assoluto dei pernottamenti.