Gli alberghi svizzeri tornano a crescere: boom di turisti cinesi a settembre

Ospiti cinesi con forte crescita

Un contributo importante è arrivato dai turisti europei, con pernottamenti in aumento complessivamente del 7,2%. Germania e Regno Unito hanno registrato entrambi una crescita del 7,8%, seguiti da Francia (+3,2%), Paesi Bassi (+2,6%) e Italia (+2,0%). Più contrastante il quadro asiatico: i pernottamenti dei visitatori cinesi sono balzati del 18,0%, mentre sono diminuiti quelli dei turisti provenienti dall'India (-2,2%) e dagli Stati del Golfo (-1,6%).

Segnali positivi anche dal continente americano, con un aumento complessivo dei pernottamenti del 6,6%. Gli Stati Uniti, principale mercato di provenienza della regione, hanno contribuito alla crescita con un incremento del 4,7% rispetto a settembre dell'anno precedente.